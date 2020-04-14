Бизнесмены Татарстана разработали онлайн-систему санитарного контроля в салонах красоты

КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Предприниматели из сферы услуг Татарстана обратились к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой рассмотреть возможность открытия парикмахерских, работа которых сейчас приостановлена из-за пандемии коронавируса. Один из представителей отрасли презентовал онлайн-систему, которая позволяет следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических внутри салонов, сообщила во вторник пресс-служба главы региона по итогам его встречи с предпринимателями республики.

"Предприниматели презентовали онлайн-систему, позволяющую следить за соблюдением санэпиднорм при выполнении работ. Рустам Минниханов поручил первому вице-премьеру Татарстана Рустаму Нигматуллину и руководителю управления Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной изучить данный вопрос. Президент республики обратил внимание, что, с одной стороны, это социальная необходимость. С другой стороны, достаточно близкий контакт при оказании услуг может ставить под угрозу здоровье и самого парикмахера, и клиента", - говорится в сообщении на сайте президента. Глава региона призвал при выработке решения руководствоваться исключительно безопасностью жизни и здоровья жителей.

Владелец сети парикмахерских "Чио-Чио" Ильназ Набиуллин, предложивший онлайн-систему, рассказал ТАСС, что предложенное решение предполагает работу парикмахерской только по записи, в помещении смогут находиться не более шесть человек - три мастера и три клиента, расстояние между креслами составит не менее 1,5 м, на входе у клиентов и сотрудников будут измерять температуру, выдавать маски, обрабатывать руки антисептиком. Время предоставления услуги не будет превышать 20 минут, окно записи составит 30 минут, чтобы между клиентами был небольшой перерыв в 10 минут. Мастера будут пользоваться одноразовыми расческами, в наличии у них будет по три набора инструментов для стрижки.

"Эти меры нужно принять с Роспотребнадзором, с соответствующими органами, потом важно, чтобы эти нормы исполнялись, а вот контроль за ними мы можем делать через сервис Яндекса. Мы с Яндексом на эту тему общались, они готовы свой имеющийся функционал чуть подкорректировать. Например, я захожу в Яндекс.Карты, вижу, что эта парикмахерская открыта с дополнительными мерами защиты от коронавируса. Там есть ссылка на видеокамеру, на онлайн-трансляцию, [чтобы увидеть], как это все исполняется", - сказал Набиуллин.

Поддержка субсидиями

В онлайн-встрече с предпринимателями республики принял участие уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Президент Татарстана обратился к нему с предложением поддержать самые пострадавшие от коронавируса отрасли бизнеса выделением субсидий на временную занятость.

Минниханов сообщил предпринимателям, что на региональном уровне прорабатываются меры поддержки - субсидии и налоговые послабления. По его словам, по мере реализации федеральных мер поддержки будут реализованы ее региональные составляющие. Представители бизнеса интересовались возможностью организации площадок для мобильной торговли. Глава региона отметил, что одной из таких площадок является казанский Агропромпарк, но с учетом возросшего запроса необходимо продумать, как организовать дополнительные точки.