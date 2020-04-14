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Пандемия коронавируса нового типа

В Коми запустят систему пропусков на передвижение

Республика входит в число регионов, где больше всего зараженных на 100 тыс. населения

СЫКТЫВКАР, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Коми введут автоматизированные спецпропуска после их апробации на крупном промышленном предприятии. Об этом рассказал во вторник врио главы региона Владимир Уйба.

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Коми входит в число регионов, где больше всего зараженных на 100 тыс. населения. На 14 апреля у 305 человек коронавирус подтвержден окончательно, еще у 402 человек инфекция под подозрением.

"Важный вопрос об автоматизации пропусков. Процесс соблюдения карантина вышел на такую высокую ноту, что в крупных городах ввели автоматизированные пропуска, чтобы определять, есть у человека право на передвижение или нет. Чтобы сразу всем был понятен порядок, мы введем эту систему на одном крупном промышленном предприятии, отработаем ее там и после запустим по всей республике", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на странице региона "ВКонтакте".

Крупный очаг инфекции первоначально зафиксировали в Эжвинской больнице Сыктывкара. СК по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей. Второй очаг коронавируса сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники. Затем инфекция стала распространяться по другим медучреждениям, городам и районам респулики.

Теги
РоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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