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Госавтоинспекция не будет перекрывать дороги в Московской области

Правоохранители будут осуществлять только контрольные мероприятия

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госавтоинспекция не намерена перекрывать с 15 апреля дороги в Московской области, будут осуществлять только контрольные мероприятия. Об этом сообщил во вторник начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.

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"Каких-либо перекрытий дорог на территории Московской области не предусмотрено", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Стрыгин отметил, что со среды правоохранители будут осуществлять контрольные мероприятия преимущественно на региональной и муниципальной сети дорог. "Особое внимание будет обращено на въезды в города районного значения и города с наибольшей численностью населения. Кроме того, нарядами строевых подразделений госавтоинспекции будет осуществляться контроль за дорогами федерального значения", - добавил он.

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