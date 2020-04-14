Власти почти половины регионов России ввели ограничения на передвижение по улице

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пропуски, справки от работодателя, маршрутные листы или другие документы требуются для передвижения по улице во время режима самоизоляции почти в половине российских регионов. К вечеру вторника такое решение принял в 41 из 85 субъектов, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативных правовых актов.

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Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, действует во всех регионах. В большинстве субъектов он действует для граждан всех возрастов, в некоторых - только для отдельных групп, например лиц старше 65 лет. Случаи заражения коронавирусом выявлены в 83 из 85 регионов. Заболевших нет только в Республике Алтай и на Чукотке.

В большинстве субъектов требование иметь при себе подтверждающие документы для передвижения действует для сотрудников предприятий, которые продолжают функционировать во время продленных до конца апреля нерабочих дней. В Красноярском крае, помимо справок с работы, ввели объяснительные записки для людей, которым необходимо, например, поехать на дачу, посетить почту, ветеринарную клинику или магазин в другом районе.

Некоторые регионы внедрили систему обязательных электронных пропусков, для оформления заявки нужно ввести паспортные данные, указать причину выхода из дома. Со среды такие пропуски станут обязательными для передвижения по Москве и Московской области. Подобная система также внедрена в Приморском крае, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Севастополе, части регионов Поволжья.

Власти Кузбасса, где подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, во вторник временно запретили жителям выезжать за пределы региона, кроме экстренных случаев. Ранее особый режим передвижения из-за пандемии ввели еще в 26 российских регионах. Некоторые субъекты установили ограничения только для отдельных населенных пунктов, часть из них пересмотрела условия въезда на территорию всей области.

Регионы вводят и другие меры из-за распространения коронавируса. Например, во Владимирской области на время действия режима повышенной готовности запретили продажу алкоголя с 19:00 до 10:00. При этом власти некоторых субъектов, напротив, постепенно ослабляют ограничения. Так, в Новосибирске с 15 апреля возобновит штатный режим работы единственный за Уралом метрополитен, в Архангельской области вновь смогут приступить к работе судоремонтные заводы, химчистки, парикмахерские и другие организации.