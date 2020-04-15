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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: лишь 10% родителей школьников наняли репетиторов после перехода на "удаленку"

При этом больше половины опрошенных продолжили заниматься с теми же репетиторами, занятия с которыми проходили дома, только теперь онлайн
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Всего 10% опрошенных родителей школьников в России наняли репетиторов при переходе на дистанционное обучение. Такие результаты приведены в имеющемся в распоряжении ТАСС опросе, проведенном платформой для онлайн-обучения Tutor.Class.

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"Чтобы подготовиться к единому государственному экзамену и основному государственному экзамену, школьники дополнительно занимаются с репетиторами (39%) и на курсах (22%). Причем больше половины опрошенных на карантине продолжили заниматься с теми же репетиторами, занятия с которыми проходили дома, но перевели занятия в онлайн. Кроме того, 10% респондентов рассказали, что их дети стали заниматься с репетитором именно после перехода на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

У респондентов вызывают беспокойство предстоящие выпускные экзамены, только 29% опрошенных не переживают, что дистанционное обучение скажется на результатах. Больше всего этот вопрос беспокоит родителей старше 45 лет, среди них обеспокоены результатами 76% опрошенных. Чуть меньше доля таких среди родителей в возрасте 35-44 лет - 69%, еще меньше в возрасте 25-34 лет - 63%.

Онлайн-опрос проведен с 31 марта по 3 апреля среди жителей всех регионов России в возрасте от 24 лет и старше. Выборка составила около 1 100 респондентов.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Кроме того, министерство ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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