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Пандемия коронавируса нового типа

ГАИ изменила основания для въезда в Москву для водителей и пассажиров

Сотрудниками ДПС будут проверять наличие пропусков у всех участников дорожного движения
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Госавтоинспекция изменила основания для въезда в Москву после введения специальных цифровых пропусков для водителей и пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

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"С 15 апреля изменен формат проверки оснований въезда транспортных средств в Москву с учетом введения электронных цифровых пропусков. Сотрудниками ДПС будет осуществляться проверка наличия таких пропусков у всех участников дорожного движения. Это касается как водителей, так и пассажиров транспортных средств. В отношении нарушителей режима самоизоляции применение мер административного воздействия будет продолжено", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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