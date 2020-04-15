В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей

УФА, 15 апреля. /ТАСС/. Обращения врачей стали причиной проверки республиканской клинической больницы в Уфе, где более 50 пациентов и сотрудников заразились коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

Ранее президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль попросил СК прекратить проверку в отношении руководства больницы, назвав меры ведомства "действием против врачей".

"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.

Следствие направило запросы в Министерство здравоохранения республики, территориальные органы Росздравнадзора и Роспотребнадзора, а также запросило сведения из самой больницы. "По мере появления возможности будут опрошены руководство, сотрудники и пациенты больницы. Следователи не препятствуют работе медицинского учреждения и соблюдают установленный санитарный карантин. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СК.