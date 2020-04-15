Роскомнадзор заблокировал фейковую информацию о продаже пропусков для поездок по Москве

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал фейковую информацию на двух интернет-ресурсах о продаже пропусков для передвижения по Москве в условиях режима повышенной готовности. Об этом ТАСС рассказали в среду в пресс-службе ведомства.

"К сегодняшнему дню в Роскомнадзор поступило одно требование Генпрокуратуры в отношении двух интернет-ресурсов с недостоверной информацией об изготовлении индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по городу Москве и области. В настоящее время противоправная информация на них недоступна", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, доступ к сайтам, содержащим предложения о покупке фальшивых документов, пропусков или справок может быть ограничен на основании решения суда.

18 марта 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены также административные штрафы до 1,5 млн рублей за распространение фейковых новостей.

Кроме того, Госдума поддержала на заседании 31 марта поправку в Кодекс об административных правонарушениях, вводящую штрафы до 10 млн рублей для юрлиц за распространение посредством СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей фейковых новостей об угрожающих жизни населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях.