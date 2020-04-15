В Поволжье усиливают социальную поддержку в связи с пандемией

ТАСС, 15 апреля. Власти ряда регионов Приволжского федерального округа (ПФО) вводят новые меры безопасности в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Было решено закрыть храмы и другие религиозные организации для прихожан, теперь службы в них будут проходить за закрытыми дверями. При этом вводятся новые меры поддержки бизнеса и жителей, оказавшихся из-за пандемии в трудной ситуации. Об этом сообщили ТАСС в региональных органах власти.
Социальная поддержка и послабления для бизнеса
В ряде регионов решили оказать социальную поддержку жителям, оказавшимся в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса. Как сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в своем видеообращении, социальную помощь в размере 7 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до семи лет смогут получить семьи, у которых есть нереализованный капитал "Семья". "Такую же единовременную выплату получат и семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет, у которых нет областного маткапитала, но у которых в период пандемии снизился среднедушевой доход до прожиточного минимума", - сказал он.
Морозов добавил, что в регионе также проработали вариант оказания помощи многодетным семьям, дети в которых сейчас обучаются дистанционно. "Если они оказались в трудной ситуации, им будут компенсированы затраты на покупку компьютерной техники", - уточнил губернатор. Он отметил, что особые меры поддержки будут и для людей преклонного возраста, а также с хроническими заболеваниями, имеющих низкий доход.
Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы Чувашии, депутаты Госдумы от региона Анатолий Аксаков и Игорь Моляков решили перечислить свои зарплаты в республиканский фонд поддержки борьбы с коронавирусом. "Средства поступят на расчетные счета пяти медицинских учреждений, где уже сейчас лечат заболевших COVID-19 или готовы в любой момент принять таких пациентов", - отметили в пресс-службе.
В Саратовской и Оренбургской областях возобновляет работу ряд организаций. В Саратове к работе возвращаются салоны оптики, организации по ремонту обуви и одежды, а также судебно-экспертные учреждения Минюста России, сообщил журналистам вице-губернатор, зампред регионального правительства Александр Стрелюхин.
В Оренбургской области разрешили работу организациям, которые реализуют предметы ритуального назначения, нестационарных торговых объектов, продающих печатную продукцию и живые растения в срезке, салонов фотоуслуг, зоомагазинов и объектов розничной торговли, реализующих продукцию дистанционным способом с условием доставки, сообщается на сайте областного правительства.
Богослужения в режиме онлайн
Во всех регионах округа продолжает действовать режим самоизоляции. Особые меры безопасности вводятся в храмах. В большинстве из них службы будут проходить без прихожан, за закрытыми дверями, даже в один из самых главных православных праздников - Пасху. Церковные здания закрыли свои двери в Татарстане, Нижегородской области, Чувашии, Мордовии, Башкирии, Саратовской области, с 17 апреля они закроются в Удмуртии.
Чтобы у верующих оставалась возможность наблюдать за богослужениями, из храмов организовывают онлайн-трансляции. Так, в Мордовии для всех жителей республики на Пасху будет организована прямая трансляция богослужения из Кафедрального собора Феодора Ушакова, она будет вестись на четырех телеканалах.
В Саратовской области решили организовать прямые трансляции богослужений из одного из центральных храмов города - в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали". За ходом богослужений можно наблюдать в прямом эфире, помимо этого, записи будут доступны на Youtube-канале.
Новые случаи заражения
За последние сутки коронавирус в Приволжском федеральном округе подтвердился почти у 200 пациентов Приволжского федерального округа, а с начала пандемии - у 1421 человека, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф. При этом в числе зараженных не только люди пожилого и среднего возраста, но и дети. Так, в Пензенской области заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у трех детей, самому младшему из них - один месяц, двум другим - по одному году. "Возраст остальных подтвержденных - от 19 до 84 лет", - сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. Она добавила, что в среду в регионе умер второй пациент с коронавирусом - женщина 50 лет, у которой имелся ряд хронических заболеваний.
Как рассказала в прямом эфире в Instagram заместитель председателя правительства по социальной политике - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, новый случай заражения выявлен у годовалой девочки, всего федеральным штабом подтверждены 54 случая заражения. В регионе также зарегистрирована вторая смерть пациента с коронавирусом - это пациент с почечной недостаточностью, он получал гемодиализ.
В Пермском крае, где зафиксировано 27 новых зараженных, по данным регионального министерства здравоохранения, почти все новые пациенты - младше 45 лет. Как сообщил журналистам министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, в республике число подтвержденных случаев достигло 107, в числе пациентов с COVID-19 - три медработника, а также сотрудники полиции.
В Нижегородской области, где выявлено наибольшее число заразившихся коронавирусом, за последние сутки подтверждены еще 47 случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев составляет 339, из них 21 человек выписан после выздоровления, четверо умерли. По словам замгубернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, основными переносчиками заболевания являются люди в возрасте от 45 до 60 лет.
В Республике Марий Эл из 27 новых пациентов с коронавирусом трое находятся на стационарном лечении, в состоянии средней степени тяжести, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении дома, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Бастракова. В Башкирии за последние сутки зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусом и два случая смерти - это 33-летний пациент республиканской клинической больницы в Уфе и 52-летний мужчина из Стерлитамака.
В Кировской области выявлено уже 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом в федеральную статистику включены пока 64. "Это связано с тем, что результаты тест-систем теперь не будут отправлять на проверку в референсную лабораторию Москвы, - они будут сразу считаться подтвержденными", - сообщил оперативный штаб Кировской области.