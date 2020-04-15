В Поволжье усиливают социальную поддержку в связи с пандемией

ТАСС, 15 апреля. Власти ряда регионов Приволжского федерального округа (ПФО) вводят новые меры безопасности в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Было решено закрыть храмы и другие религиозные организации для прихожан, теперь службы в них будут проходить за закрытыми дверями. При этом вводятся новые меры поддержки бизнеса и жителей, оказавшихся из-за пандемии в трудной ситуации. Об этом сообщили ТАСС в региональных органах власти.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Социальная поддержка и послабления для бизнеса В ряде регионов решили оказать социальную поддержку жителям, оказавшимся в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса. Как сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в своем видеообращении, социальную помощь в размере 7 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до семи лет смогут получить семьи, у которых есть нереализованный капитал "Семья". "Такую же единовременную выплату получат и семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет, у которых нет областного маткапитала, но у которых в период пандемии снизился среднедушевой доход до прожиточного минимума", - сказал он. Морозов добавил, что в регионе также проработали вариант оказания помощи многодетным семьям, дети в которых сейчас обучаются дистанционно. "Если они оказались в трудной ситуации, им будут компенсированы затраты на покупку компьютерной техники", - уточнил губернатор. Он отметил, что особые меры поддержки будут и для людей преклонного возраста, а также с хроническими заболеваниями, имеющих низкий доход. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы Чувашии, депутаты Госдумы от региона Анатолий Аксаков и Игорь Моляков решили перечислить свои зарплаты в республиканский фонд поддержки борьбы с коронавирусом. "Средства поступят на расчетные счета пяти медицинских учреждений, где уже сейчас лечат заболевших COVID-19 или готовы в любой момент принять таких пациентов", - отметили в пресс-службе. В Саратовской и Оренбургской областях возобновляет работу ряд организаций. В Саратове к работе возвращаются салоны оптики, организации по ремонту обуви и одежды, а также судебно-экспертные учреждения Минюста России, сообщил журналистам вице-губернатор, зампред регионального правительства Александр Стрелюхин. В Оренбургской области разрешили работу организациям, которые реализуют предметы ритуального назначения, нестационарных торговых объектов, продающих печатную продукцию и живые растения в срезке, салонов фотоуслуг, зоомагазинов и объектов розничной торговли, реализующих продукцию дистанционным способом с условием доставки, сообщается на сайте областного правительства. Богослужения в режиме онлайн

На эту тему Пасха и пандемия: как безопасно отметить светлый праздник