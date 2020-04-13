Пасха и пандемия: как безопасно отметить светлый праздник

В Москве и Подмосковье службы во время Страстной седмицы и Пасхи пройдут без прихожан в связи с требованиями санитарных властей. С 13 по 19 апреля богослужения РПЦ будут проходить только при участии клира храма, сотрудников и волонтеров, без присутствия которых нельзя обойтись.

Во всех регионах, где введен режим самоизоляции, пастыри настоятельно рекомендуют верующим оставаться дома и не посещать службы в соответствии с указанием патриарха. При этом для тех, кто все-таки будет приходить на службы, в храмах делается разметка, чтобы прихожане могли находиться на безопасном расстоянии друг от друга.