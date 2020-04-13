{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
3 карточки

Пасха и пандемия: как безопасно отметить светлый праздник

© Станислав Красильников/ТАСС

В этом году православные христиане отмечают Пасху 19 апреля. Как пандемия повлияла на формат празднования, будут ли прихожан ждать в храмах и доставят ли в Россию Благодатный огонь?

Можно и нужно ли идти в храм?

?

В Москве и Подмосковье службы во время Страстной седмицы и Пасхи пройдут без прихожан в связи с требованиями санитарных властей. С 13 по 19 апреля богослужения РПЦ будут проходить только при участии клира храма, сотрудников и волонтеров, без присутствия которых нельзя обойтись. 

Во всех регионах, где введен режим самоизоляции, пастыри настоятельно рекомендуют верующим оставаться дома и не посещать службы в соответствии с указанием патриарха. При этом для тех, кто все-таки будет приходить на службы, в храмах делается разметка, чтобы прихожане могли находиться на безопасном расстоянии друг от друга.

Состоится ли схождение Благодатного огня?

?

Глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор сообщал ТАСС, что церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля без присутствия паломников. После нее представители Греческой православной церкви доставят огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его получат представители посольств или другие уполномоченные лица. Массовой встречи Благодатного огня во Внуково в этом году не будет. 

Ранее в РПЦ заявили, что возможность или невозможность доставить Благодатный огонь из Иерусалима не повлияет на празднование Пасхи.

Как отпраздновать дома?

?

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору. Верующие также получат доступ к прямым онлайн-трансляциям.

По словам митрополита Илариона, "там, где это возможно, люди будут выстраиваться с куличами на улице на расстоянии полутора метров один от другого, священник будет проходить по рядам и освящать яйца, пасху и куличи". Верующие, не имеющие возможности прийти в храм, смогут самостоятельно окропить их святой водой. 

Православные добровольцы и молодежные объединения могут доставлять освященные пасхи, куличи и яйца пожилым прихожанам, находящимся в изоляции. 

Власти Московской области решили в этом году не запускать специальные автобусные маршруты на Пасху до кладбищ и мемориальных комплексов. Сами кладбища временно закрыты. При этом сотрудники ГБУ "Ритуал" продолжают работать в штатном режиме. У москвичей до окончания действия режима повышенной готовности появилась возможность дистанционного посещения места захоронения. Жители столицы смогут онлайн проконтролировать уборку на участке и получить отчет о возложении цветов.

 

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В России более 240 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
При этом, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, все больше пациентов снимают с аппаратов искусственной вентиляции легких благодаря улучшению состояния
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС