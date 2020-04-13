Пасха и пандемия: как безопасно отметить светлый праздник

В этом году православные христиане отмечают Пасху 19 апреля. Как пандемия повлияла на формат празднования, будут ли прихожан ждать в храмах и доставят ли в Россию Благодатный огонь?
Можно и нужно ли идти в храм?
В Москве и Подмосковье службы во время Страстной седмицы и Пасхи пройдут без прихожан в связи с требованиями санитарных властей. С 13 по 19 апреля богослужения РПЦ будут проходить только при участии клира храма, сотрудников и волонтеров, без присутствия которых нельзя обойтись.
Во всех регионах, где введен режим самоизоляции, пастыри настоятельно рекомендуют верующим оставаться дома и не посещать службы в соответствии с указанием патриарха. При этом для тех, кто все-таки будет приходить на службы, в храмах делается разметка, чтобы прихожане могли находиться на безопасном расстоянии друг от друга.
Состоится ли схождение Благодатного огня?
Глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор сообщал ТАСС, что церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля без присутствия паломников. После нее представители Греческой православной церкви доставят огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его получат представители посольств или другие уполномоченные лица. Массовой встречи Благодатного огня во Внуково в этом году не будет.
Ранее в РПЦ заявили, что возможность или невозможность доставить Благодатный огонь из Иерусалима не повлияет на празднование Пасхи.
Как отпраздновать дома?
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору. Верующие также получат доступ к прямым онлайн-трансляциям.
По словам митрополита Илариона, "там, где это возможно, люди будут выстраиваться с куличами на улице на расстоянии полутора метров один от другого, священник будет проходить по рядам и освящать яйца, пасху и куличи". Верующие, не имеющие возможности прийти в храм, смогут самостоятельно окропить их святой водой.
Православные добровольцы и молодежные объединения могут доставлять освященные пасхи, куличи и яйца пожилым прихожанам, находящимся в изоляции.
Власти Московской области решили в этом году не запускать специальные автобусные маршруты на Пасху до кладбищ и мемориальных комплексов. Сами кладбища временно закрыты. При этом сотрудники ГБУ "Ритуал" продолжают работать в штатном режиме. У москвичей до окончания действия режима повышенной готовности появилась возможность дистанционного посещения места захоронения. Жители столицы смогут онлайн проконтролировать уборку на участке и получить отчет о возложении цветов.