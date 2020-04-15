МЭР предложило перенести введение новых правил сдачи экзаменов на водительские права

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ предложило перенести на 1 апреля 2021 года введение новых правил сдачи экзаменов на водительские права, следует из сообщения на официальном сайте министерства.

"Для минимизации негативных экономических последствий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции Минэкономразвития проводится работа по переносу сроков вступления в силу или начала применения отдельных правовых актов, а именно <…> Перенос на 1 апреля 2021 г. новых правил проведения экзаменов для начинающих автолюбителей", - говорится в сообщении.

С 1 октября 2020 года должны измениться правила сдачи экзаменов на водительские права, в том числе из практической части должен быть исключен этап "площадка", а элементы этого испытания будут проводиться в городе на дорогах с малоинтенсивным движением.

По оценке министерства, перенос требования позволит автошколам, которые сейчас приостановили образовательный процесс, плавно интегрировать изменения процесса обучения и обеспечить своевременную сдачу экзаменов для всех желающих.

Отмечается, что соответствующий проект постановления Минэкономразвития внесен в правительство.

Новые правила также предполагают уход от штрафной балльной системы при сдаче практического экзамена на права. Существует пять штрафных баллов - если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет не сдан. У будущих водителей появится возможность оспорить результаты экзамена в случае несогласия с ними и подать апелляцию.

В теоретической части планируется расширить круг задач в основном за счет вопросов, которые будут касаться основ безопасного вождения, в том числе вопросов по психологии и медицине.

В настоящее время Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Экзамен проводят по скорректированным графикам небольшими группами.