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Пандемия коронавируса нового типа

В Марий Эл сотрудники соцучреждений решили остаться на самоизоляции со своими подопечными

Они считают, что, продолжая работать в сменном графике, пользуясь общественным транспортом и посещая магазины, подвергают своих подопечных риску

ТАСС, 15 апреля. Сотрудники шести социальных учреждений Марий Эл решили добровольно самоизолироваться вместе со своими подопечными, пенсионерами, инвалидами и детьми, чтобы гарантировать им безопасность и не допустить заражения коронавирусом, сообщается на сайте министерства социального развития республики.

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"Работники осознают, что, продолжая работать в сменном графике, пользуясь общественным транспортом, посещая магазины, они подвергают своих подопечных опасности, поскольку предпринимаемые ими меры предосторожности не могут гарантировать стопроцентную защиту. Поэтому работники стационарных учреждений Марий Эл, заботясь о здоровье своих подопечных, приняли беспрецедентные меры и обратились к министру социального развития с просьбой о добровольной самоизоляции совместно с получателями социальных услуг. По словам сотрудников, именно так они смогут защитить своих проживающих от риска заражения", - говорится в сообщении.

С обращением к министру выступили сотрудники шести социальных учреждений: Йошкар-Олинского дома-интерната "Сосновая роща", Шоя-Кузнецовского дома-интерната, Савинского детского дома-интерната, Волжского социально-реабилитационного центра, дома-интерната "Таир" и социально-реабилитационного центра "Журавушка". В данный момент в этих учреждениях проживает 566 граждан пожилого возраста и инвалидов, 141 ребенок. Как уточнили в министерстве, данные учреждения полностью обеспечены необходимыми продуктами питания, лекарствами, товарами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами на три недели.

У примерно 200 сотрудников учреждений ради безопасности пожилых людей и детей взяты анализы на коронавирус. Главное управление МЧС по региону провело дезинфекцию домов-интернатов и реабилитационного центра. В каждом из учреждений созданы условия для проживания сотрудников: комнаты для сна, отдыха и питания, а также места для видеосвязи.

Теги
РоссияМарий ЭлПандемия коронавируса нового типа
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