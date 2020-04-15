На Кубани подали 18 тыс. заявок на пособие из-за потери работы в связи с пандемией

КРАСНОДАР, 15 апреля. /ТАСС/. Жители Краснодарского края, оставшиеся без работы из-за введения режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, подали 18 тыс. заявок на получение пособия, 90% заявок находятся в работе, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края.

"Кубанцы подали уже 18 тыс. заявок, 90% из них уже в работе. Пособие будет назначаться, если в течение двух недель соискатель не будет трудоустроен", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в регионе на различные меры из краевого бюджета направлено более 3 млрд рублей.

Малоимущим семьям уже выплачены единовременные пособия на сумму 552 млн рублей.