Посол РФ сообщил, что около 700 находящихся во Франции россиян хотят вернуться на родину

ПАРИЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Около 700 граждан РФ, находящихся во Франции, высказали пожелание вернуться на родину с начала апреля в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил в среду во время видеобрифинга российский посол во Франции Алексей Мешков.

"По состоянию на начало апреля, порядка 700 наших граждан хотели уехать уже после того, как прекратилось прямое авиасообщение с Францией. Мы, естественно, собирали их данные, общались", - сказал посол. Он отметил, что в посольство "продолжают обращаться граждане, которые столкнулись с непростой ситуацией". "С этой точки зрения работа идет в штатном режиме", - заявил дипломат, добавив, что "пока конкретной даты вывозного рейса нет".

Что касается возможного нахождения российских граждан в госпиталях Франции в связи с коронавирусом, то, по словам Мешкова, у посольства "такой информации нет". "Никто из них к нам за помощью не обращался", - сказал он.

Посол также сообщил, что в настоящее время поток обращений россиян в диппредставительство снизился. "Это связано с тем, что большинство тех, кто хотел покинуть Францию, уже уехал и с 4 апреля заработал портал госуслуг, куда могут обратиться граждане РФ напрямую, - сказал Мешков. - Естественно, мы в основном сегодня работаем с нашими гражданами через интернет и телефон, отвечаем на все звонки".

Согласно последним данным Управления здравоохранения Франции, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 100 тыс., количество смертей увеличилось до 15 729. В отделениях реанимации в настоящее время находятся 6730 человек.

С 17 марта в стране действует режим самоизоляции, закрыты магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Как сообщил президент Франции, действие режима самоизоляции продлится до 11 мая. После этой даты власти начнут постепенный отказ от некоторых из введенных ограничений, если позволит эпидемическая ситуация.