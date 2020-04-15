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Пандемия коронавируса нового типа
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Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков в Москве будет усиливаться

Система цифровых пропусков для передвижения на любом транспорте в столице начала работать 15 апреля
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Контроль за наличием спецпропусков для передвижения по Москве на транспорте будет с каждым днем усиливаться. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече в режиме видеоконференции с врачами - членами Клинического комитета по COVID-19.

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Ранее Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно было с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды их наличие для поездок стало обязательным.

"Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции. С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться", - сказал Собянин.

Он отметил, что деятельность многих предприятий была ограничена на время режима повышенной готовности. "Дополнительно ограничены в своей деятельности целые отрасли. Все это, конечно, тяжелое испытание для города, жителей и экономики. Тем не менее, на наш взгляд это является необходимыми мерами для того, чтобы сдерживать пики развития пандемии в нашем городе", - указал мэр.

По его словам, угроза коронавируса не ослабевает - фиксируется большое количество диагностированных больных, в том числе больных с пневмонией с явными признаками коронавируса.

Клинический комитет по COVID-19 - временно действующий коллегиальный орган, сформированный по инициативе московских врачей на период противодействия новой коронавирусной инфекции.

В новость были внесены изменения (18:08 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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