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Пандемия коронавируса нового типа
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Лавров заявил, что РФ не оставит без внимания обращения о помощи в борьбе с коронавирусом

Российский министр иностранных дел отметил, что Москва соотносит со своими потребностями решения о выделении средств и оборудования третьим странам

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Москва не оставит без внимания ни одно из обращений зарубежных партнеров о помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду на сайте издания.

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По его словам, РФ оказала поддержку не только Италии и Соединенным Штатам. "Всем странам СНГ оказывается помощь в поставках тест-систем, респираторов и многого другого. Абхазии и Южной Осетии тоже оказывается содействие, - отметил Лавров. - Сейчас поступили дополнительные обращения от некоторых из этих стран - все они рассматриваются".

"Ни одно из обращений, будь то от стран СНГ или от Абхазии и Южной Осетии, не остается без внимания", - подчеркнул российский министр.

Глава МИД России также отметил роль отечественных военных медиков и вирусологов в преодолении пандемии. "[Президент России Владимир Путин] подчеркнул, что у армии это лишь малая доля существующих возможностей и при необходимости они будут задействованы в России в гораздо больших масштабах", - напомнил Лавров.

Он отметил, что Москва соотносит со своими потребностями решения о выделении средств и оборудования в качестве помощи третьим странам.

"Могу вас заверить, что принимаемые решения о выделении соответствующих средств и оборудования в качестве помощи соотносятся с потребностями, существующими в России, - подчеркнул российский министр. - Конечно же, учитывается, что сейчас в ускоренном темпе налажено производство всех необходимых нам аппаратов ИВЛ и другого оборудования. Мы в контакте с Министерством промышленности и торговли России, они этим занимаются день и ночь".

Лавров также призвал не руководствоваться в данном вопросе логикой "самому не хватает". "Это искушение. По этой логике нужно "перехватывать" летящие транзитом через Россию гуманитарные грузы, как это сделали некоторые страны, - пояснил он. - Не думаю, что это добавляет авторитета".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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