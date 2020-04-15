Жителей Курской области с 16 апреля начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

КУРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Курской области первыми среди регионов Центрального федерального округа (ЦФО), за исключением Москвы и Московской области, приняли решение о назначении с 16 апреля штрафов для жителей области, нарушивших условия обязательной самоизоляции, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации региона.

Режим обязательной самоизоляции в качестве меры борьбы с распространением коронавируса в Курской области ввели с 30 марта, его действие в связи со сложившейся эпидобстановкой продлили до 30 апреля. После кратного снижения индекса самоизоляции жителей губернатор региона Роман Старовойт заявил, что в области будут предприняты дополнительные меры для улучшения ситуации.

"С 16 апреля ужесточаются меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции. Порядка 500 патрулей, состоящих их сотрудников УМВД, Росгвардии, МЧС, будут следить за соблюдением гражданами введенных правил и проверять наличие маршрутных листов. Согласно статье 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы, для граждан они составляют от 1 до 30 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

К 15 апреля в Курской области зафиксировали 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пятерых пациентов сняли с медицинского наблюдения после повторных отрицательных анализов. Большинство из заразившихся - 55 человек находятся на карантине дома, среди госпитализированных один человек подключен к аппарату ИВЛ.