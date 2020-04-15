Запланированный на 19 апреля рейс из Дели в Москву отложен на неопределенное время

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс для россиян из Дели (Индия) в Москву, запланированный ранее на 19 апреля, отложен на неопределенное время, сообщается в Telegram-канале для вывоза пассажиров из-за рубежа, созданном Минкомсвязью РФ.

"Рейс SU 571 Дели - Москва 19 апреля 2020 года отложен на неопределенное время",- отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Росавиация сформировала предварительный график вывоза россиян из зарубежных стран до 20 апреля, в него в том числе был включен рейс из Дели.