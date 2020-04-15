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В СФ заявили, что День окончания Второй мировой войны 3 сентября не предполагает шествий

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов отметил, что попытки связать ее с днем памяти жертв теракта в Беслане ему не понятны

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Принятый Госдумой во вторник закон о переносе на 3 сентября Дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны, не предполагает торжественных мероприятий и салютов в эту дату, попытки связать ее с днем памяти жертв теракта в Беслане не понятны. Такое мнение высказал ТАСС в среду зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов, который является одним из авторов документа.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой учесть позицию Совета о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане

"Давайте тогда мы и День знаний перенесем, потому что теракт начался первого сентября? Меня больше всего удивляет незнание закона, к которому обращаются, там же все прекрасно написано, что значит памятная дата, что значит день воинской славы. Мы сегодня говорим, в первую очередь, о сохранении памяти, а не о салютах и прочем. Закон предполагает празднования только на День Победы, на 23 февраля, недавно еще мы приняли закон о проведении 22 июня всероссийской минуты молчания", - пояснил Козлов.

"Как можно связать окончание Второй мировой войны с Бесланом, я вообще не понимаю. Этот закон предполагает увековечивание памяти тех, кто совершал подвиги в эти дни и не более того", - добавил сенатор.

Козлов, в частности, провел аналогию с днями Сталинградской, Курской битвы и Синопским боем (День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году, 1 декабря).

Укрепление исторических основ и патриотических традиций

Победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны, более 300 тыс. граждан СССР были награждены орденами и медалям по итогам войны с Японией, отмечают авторы инициативы. Кроме того, напоминают они, 3 сентября был днем всенародного торжества и во времена Советского Союза: указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят Президиумом Верховного Совета СССР.

Новые нормы направлены на "укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества", указано в сопроводительных документах. Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества, добавляют авторы.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияФадеев, Валерий АлександровичКозлов, Михаил Васильевич (политик)
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