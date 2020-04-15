СПЧ против переноса Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев просит председателя Совфеда Валентину Матвиенко учесть позицию Совета о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане. Соответствующая информация размещена в среду на сайте СПЧ.

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. Одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября. Документ был направлен в Совфед.

"По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте", - отмечается в письме Фадеева. Он просит Матвиенко "учесть позицию Совета при рассмотрении законопроекта".

В релизе отмечается, что большинство членов Совета считают, что решение о переносе Дня воинской славы России "является ошибочным". "Правозащитники отмечают, что 3 сентября 2004 года - это дата, когда в результате террористического акта в школе № 1 в Беслане погибли 333 человека, в том числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов. Эта трагическая дата навсегда останется в сердцах россиян как день ужасного теракта", - говорится в документе.

После поражения во Второй мировой войне Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции (2 сентября 1945 года) и приняла условия Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года. По мнению научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова, перенос Дня окончания Второй мировой на 3 сентября является правильным с точки зрения исторической справедливости, поскольку в 1945 году именно 3 сентября был объявлен праздник Победы над Японией.