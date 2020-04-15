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Пандемия коронавируса нового типа
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Москвичам выписали более 9 тыс. протоколов о нарушении социального дистанцирования

Такие данные приводятся за 11-15 апреля
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 9 тыс. протоколов в отношении граждан, нарушивших нормы режима социального дистанцирования, составлено в Москве с 11 по 15 апреля. Об этом в среду сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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