Москвичам выписали более 9 тыс. протоколов о нарушении социального дистанцирования

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 9 тыс. протоколов в отношении граждан, нарушивших нормы режима социального дистанцирования, составлено в Москве с 11 по 15 апреля. Об этом в среду сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".