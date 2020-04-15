Путин объявил благодарность ПАО "Мостотрест" за вклад в строительство Крымского моста

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллективу ПАО "Мостотрест" за вклад в строительство Крымского моста. Соответствующее распоряжение главы государства размещено в среду на официальном портале правовой информации.

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"За большой вклад в строительство Крымского моста и многолетнюю добросовестную работу <...> объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу публичного акционерного общества "Мостотрест", город Москва", - говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин в марте присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда РФ "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста". Помимо Ротенберга, звания Героя труда удостоен монтажник одного из филиалов ПАО "Мостотрест" (компания была основным субподрядчиком строительства Крымского моста - прим. ТАСС) Николай Зайков. Тем же указом ряд сотрудников "Мостотреста", "Стройгазмонтажа" и других организаций, принимавших участие в строительстве моста, награждены орденами и медалями, некоторым присвоено почетное звание "Заслуженный строитель РФ".

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России.