Прокуратура проверит информацию о поставке в больницы Владимирской области старых ИВЛ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Прокуратура проверит данные о поставках в больницы Владимирской области старых непригодных аппаратов искусственной вентиляции легких. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры России, ход проверки взят надзорным ведомством на контроль.

Ранее в интернете появилась информация о том, что в больницы доставили непригодные для использования аппараты искусственной вентиляции легких 1999-2001 годов выпуска.

"По поручению генерального прокурора Игоря Краснова ход и результаты проводимой прокуратурой Владимирской области проверки соблюдения законодательства в сфере здравоохранения контролируется Генпрокуратурой", - сообщили в ведомстве.

На контроле также находится ход проверки об отказе в госпитализации пациентки из Карсунского района Ульяновской области. "При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", - подчеркнули в Генпрокуратуре.