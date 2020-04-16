Депутаты Петербурга просят не считать нарушением наличие у медиков нелицензированных масок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к прокурору города с просьбой при проведении проверок в медучреждениях не считать нарушением отсутствие сертификатов на средства индивидуальной защиты и антисептики. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе городского парламента.

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"Депутаты законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и Юрий Бочков обратились к прокурору Санкт-Петербурга, государственному советнику юстиции второго класса Сергею Литвиненко с просьбой рассмотреть возможность при проведении прокурорских проверок допустить отсутствие сертификатов соответствия на средства индивидуальной защиты и антисептические средства немедицинского назначения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В обращении депутатов отмечается, что в последнее время в Петербурге резко увеличилось число прокурорских проверок медучреждений, при этом больницы сейчас испытывают повышенные нагрузки и не могут в достаточном количестве приобрести сертифицированные средства защиты и антисептики в связи с завышением цен на эту продукцию.

"Складывается ситуация, в которой врачи вынуждены шить сами медицинские маски, покупать малярные костюмы вместо специализированных, либо приобретать несертифицированную продукцию, так как на рынке защитных средств трудно найти доступные предложения", - отмечается в сообщении.

О больницах Петербурга и приеме пациентов

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга в среду сообщили, что в городе расширился список медучреждений, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. До последнего времени заразившихся принимали в Боткинской больнице, в Детской городской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова, в Госпитале для ветеранов войн и в Городской многопрофильной больнице №2. Теперь в список этих учреждений добавились городская больница №40 Курортного района и городская больница №20. Кроме того, больных с пневмониями с 15 апреля начали госпитализировать в открытую после снятия карантина Введенскую больницу. Заключительную дезинфекцию проходят Александровская больница и больница святого великомученика Георгия, и в ближайшее время они тоже начнут прием больных с COVID-19, отметили в пресс-службе комитета.

Санкт-Петербург входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Всего в Петербурге, по последним данным, выявлены 1083 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 170 человек выздоровели. Семеро пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию умерли.