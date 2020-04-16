В Ленобласти проверят все хостелы после заражения рабочих коронавирусом в одном из них

САНКТ-ПЕТЕБРУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Все хостелы и рабочие общежития в Ленинградской области проверят на предмет соблюдения там санитарно-эпидемиологических норм и поиска зараженных новым коронавирусом. Об этом сообщила в четверг председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова, выступая на онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС.

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В одном из хостелов, расположенном на территории Всеволожского района Ленинградской области, зафиксировано 123 зараженных новым коронавирусом рабочих, по данным регионального оперативного штаба на 15 апреля.

"В связи с этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил проверить все хостелы и общежития на территории региона. Рейды проводятся сотрудниками администрации совместно с медиками и полицейскими. Особое внимание уделяют местам, где живут строители крупных магазинов, торговых точек", - сказала Астратова.

По ее словам, общее количество проживающих в указанных объектах уточнят в ходе рейда. Но, по данным руководителя рабочей группы по миграции Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Валерия Шинкаренко, в Петербурге и Ленинградской области на сегодняшний день работает от 750 тыс. до 1 млн трудовых мигрантов.

Нелегальный хостел в поселке Новосергиевка выявили в результате рейда Роспотребнадзора, Следственного комитета и полиции. Всего на его территории находились 472 человека. Из-за большого числа людей, контактировавших с заразившимися, было принято решение организовать палаточный госпиталь в границах населенного пункта, непосредственно рядом с хостелом, чтобы локализовать очаг.

Как сообщала прокуратура Ленинградской области, было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В новость внесены изменения (16:22 мск) - добавлены подробности.