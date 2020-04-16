{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Организаторы "Бессмертного полка" рассматривают дистанционные форматы проведения акции

Ранее Владимир Путин заявил, что парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году, когда отступит угроза коронавируса

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" рассматривает возможные дистанционные форматы проведения акции, сообщила ТАСС пресс-секретарь организации Ольга Байбулова.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году, когда отступит угроза коронавируса.

"Мы исходим из эпидемиологической ситуации в стране, поэтому наша позиция полностью совпадает с позицией президента о приоритете здоровья граждан. Мы понимаем, что День Победы - важнейшая дата для нашей страны, и мы уверены, что когда обстановка позволит, это мероприятие обязательно состоится. Пока мы прорабатываем дистанционные форматы. Подробности пока сказать не могу, поскольку все в процессе утверждения и обкатки ресурсов, чтобы это было максимально удобно для всех", - сказала она.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Губернатор: в Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Ограничения будут действовать с пятницы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС