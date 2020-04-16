Организаторы "Бессмертного полка" рассматривают дистанционные форматы проведения акции

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" рассматривает возможные дистанционные форматы проведения акции, сообщила ТАСС пресс-секретарь организации Ольга Байбулова.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году, когда отступит угроза коронавируса.

"Мы исходим из эпидемиологической ситуации в стране, поэтому наша позиция полностью совпадает с позицией президента о приоритете здоровья граждан. Мы понимаем, что День Победы - важнейшая дата для нашей страны, и мы уверены, что когда обстановка позволит, это мероприятие обязательно состоится. Пока мы прорабатываем дистанционные форматы. Подробности пока сказать не могу, поскольку все в процессе утверждения и обкатки ресурсов, чтобы это было максимально удобно для всех", - сказала она.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.