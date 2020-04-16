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Володин назвал решение о переносе парада Победы вынужденным, но единственно правильным

Ранее Владимир Путин заявил, что парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка" пройдут в этом году, когда отступит угроза коронавируса

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы всецело поддерживают решение главы государства о переносе парада Победы на более поздний срок, это вынужденное, но правильное решение, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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"Перенос парада Победы - решение вынужденное, но в нынешней ситуации единственно правильное. Мы поддерживаем президента в этом решении, в первую очередь он думает о жизни граждан нашей страны. Безопасность людей, их здоровье - приоритет для государства", - приводит его слова в четверг пресс-служба Госдумы.

"Праздник 9 мая отметим дома, сейчас мы должны с еще большей ответственностью относиться к здоровью наших ветеранов, наших бабушек и дедушек, родных и близких", - добавил Володин.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в этом году, когда отступит угроза коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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