Историк назвал возможные альтернативные даты парада Победы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Решение перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более поздний срок в связи с ситуацией с распространением коронавируса является правильным, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году, когда отступит угроза коронавируса.

"Это абсолютно правильное решение нашего президента, поскольку коронавирус дает о себе знать и диктует нашему народу решения, которых мы бы хотели избежать, но приходится выполнять", - сказал он ТАСС.

Вместе с тем, по словам Мягкова, парад необходимо провести, чтобы напомнить о том, какой вклад внесла Красная армия в разгром нацизма. "То, что парад на Красной площади надо провести, - это однозначно. Это символ нашей Победы, демонстрация того, что именно Красная армия, советский народ, внесли решающий вклад в дело освобождения всего мира от "коричневой чумы". Мы бы хотели, чтобы на нем присутствовали представители всех народов Советского Союза, которые сейчас являются независимыми государствами, которые внесли свой вклад. Это демонстрация того, что правда всегда торжествует и добро побеждает зло", - подчеркнул историк.

Альтернативные даты

Научный директор РВИО отметил, что выбор альтернативной даты будет зависеть от ситуации в отношении распространения вируса в России. "Это может быть 24 июня, которое знаменует дату 75-летия величайшего парада в честь ознаменования Победы, который принимал Георгий Жуков, а командовал Константин Рокоссовский. Либо это может быть 3 сентября, ведь недавно Госдума приняла правильное решение, чтобы эта дата для нашего народа считалась Днем окончания Второй мировой войны, поскольку Советский Союз внес решающий вклад в дело крушения гитлеровской коалиции. Пусть это решение будет принято, исходя из мнений общественных организаций, медицинских органов и властей", - сказал Мягков.