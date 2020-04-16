Тест телеведущего Александра Васильева на коронавирус оказался отрицательным

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Историк моды, известный телеведущий Александр Васильев, госпитализированный в больницу Коммунарки с двусторонней пневмонией на прошлой неделе, сообщил в четверг, что его тест на коронавирус оказался отрицательным.

"Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным. Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60-70%. О выписке пока не думаю. Это наверняка случится уже после Пасхи", - написал он в Instagram и приложил фотографию результатов теста.

Он добавил, что не грустит в больнице. "Смотрю фильмы, придумываю новые посты для "Инстаграма", читаю книгу Михаила Мейлаха, посвященную русским балетным танцовщикам в эмиграции, и слушаю для поднятия настроения музыку - песни Олега Анофриева, Далиды и Аббы. Но самая веселая песенка, которую я всем рекомендую в момент дурного расположения духа или тоски, - это Ding-a-dong, исполненная впервые на Евровидении в 1975 году!" - поделился Васильев.

Телеведущий ранее рассказал ТАСС, что сначала занимался самолечением. Пятого апреля появился кашель, постепенно поднималась температура. Васильев лечился чаем, лимоном, имбирем, содой, настойкой женьшеня. Позже вызвали скорую, сделали тест, Васильева увезли в больницу в Коммунарку, где в результате сканирования легких обнаружили двустороннее воспаление. Говоря о госпитализации в больницу Коммунарки, телеведущий высоко оценил работу врачей, медицинского персонала и условия.

Васильев - известный театральный художник, дизайнер интерьеров, а также искусствовед и историк моды. С 2008 года он ведет передачу "Модный приговор". Его соведущая, народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина ранее также была госпитализирована с пневмонией. Представитель 70-летней певицы сообщал, что ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал позднее, что артистка введена в искусственную кому. На этой неделе, 14 апреля, стало известно, что певицу вывели из комы, она "в сознании, стабильна, с хорошей положительной динамикой".