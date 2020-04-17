На Северном Кавказе растет число случаев заражения коронавирусом

НАЛЬЧИК, 17 апреля. /ТАСС/. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех регионах Северного Кавказа за минувшие сутки, число зараженных выросло на 194 и превысило 750 случаев. В регионах предлагают вводить новые ограничительные меры, чтобы минимизировать распространение инфекции, ограничивают посещение храмов и мечетей, а также кладбищ.

Новые случаи

Наибольший рост случаев за сутки выявлен в Ингушетии, где число зараженных выросло с 90 до 153. Большинство заразившихся госпитализированы, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили в региональном штабе. Власти объясняют большой прирост заразившихся высокой плотностью населения в регионе. "По статистике последних дней мы оказались в числе регионов с наибольшим приростом числа заболевших, этому есть простое объяснение - плотность населения в Ингушетии, в отличие от других субъектов России, сопоставима с этим показателем в Москве. Это обстоятельство нас не оправдывает, а напротив, обязывает к еще большей мобилизации. Главное сейчас - строгая самодисциплина, безупречное исполнение всех требований и установлений органов власти", - сказал на совещании в четверг глава региона Махмуд-Али Калиматов. По официальной информации, опубликованной на сайте главы республики, плотность населения Ингушетии составляет более 127 человек на квадратный километр.

В Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 13 жителей республики, всего в регионе 65 случаев инфицирования. Численность зараженных коронавирусом на Ставрополье выросла на 28 до 143 человек, выздоровели всего 19 человек.

В Кабардино-Балкарии за сутки 19 новых случаев, всего - 69. В реанимации находятся шесть человек. В Чечне за сутки три новых случая, всего 108. В Карачаево-Черкесии количество зараженных увеличилось с 30 до 49.

По информации управления Роспотребнадзора в Дагестане, в республике на 16 апреля самое большое число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом - 154, девять человек выздоровели. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 49. В Минздраве региона сообщили, что умерла госпитализированная в среду с заражением новой коронавирусной инфекцией беременная женщина. Ей было 27 лет, у девушки диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию.

По оперативной информации рабочей группы аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, на 16 апреля в округе всего зарегистрировано более 750 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В больницах округа в тяжелом состоянии находится 52 пациента, в состоянии средней тяжести - 231. Общее количество жителей округа, находящихся с подозрением на заболевание (с первичным положительным тестом), составляет 179 человек. Изолированы 8930 человек.

Закрытие храмов, усиление контроля