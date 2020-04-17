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Пандемия коронавируса нового типа

На Северном Кавказе растет число случаев заражения коронавирусом

Власти региона предлагают новые ограничения, чтобы остановить пандемию

НАЛЬЧИК, 17 апреля. /ТАСС/. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех регионах Северного Кавказа за минувшие сутки, число зараженных выросло на 194 и превысило 750 случаев. В регионах предлагают вводить новые ограничительные меры, чтобы минимизировать распространение инфекции, ограничивают посещение храмов и мечетей, а также кладбищ.

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Новые случаи

Наибольший рост случаев за сутки выявлен в Ингушетии, где число зараженных выросло с 90 до 153. Большинство заразившихся госпитализированы, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили в региональном штабе. Власти объясняют большой прирост заразившихся высокой плотностью населения в регионе. "По статистике последних дней мы оказались в числе регионов с наибольшим приростом числа заболевших, этому есть простое объяснение - плотность населения в Ингушетии, в отличие от других субъектов России, сопоставима с этим показателем в Москве. Это обстоятельство нас не оправдывает, а напротив, обязывает к еще большей мобилизации. Главное сейчас - строгая самодисциплина, безупречное исполнение всех требований и установлений органов власти", - сказал на совещании в четверг глава региона Махмуд-Али Калиматов. По официальной информации, опубликованной на сайте главы республики, плотность населения Ингушетии составляет более 127 человек на квадратный километр.

В Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 13 жителей республики, всего в регионе 65 случаев инфицирования. Численность зараженных коронавирусом на Ставрополье выросла на 28 до 143 человек, выздоровели всего 19 человек.

В Кабардино-Балкарии за сутки 19 новых случаев, всего - 69. В реанимации находятся шесть человек. В Чечне за сутки три новых случая, всего 108. В Карачаево-Черкесии количество зараженных увеличилось с 30 до 49.

По информации управления Роспотребнадзора в Дагестане, в республике на 16 апреля самое большое число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом - 154, девять человек выздоровели. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 49. В Минздраве региона сообщили, что умерла госпитализированная в среду с заражением новой коронавирусной инфекцией беременная женщина. Ей было 27 лет, у девушки диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию.

По оперативной информации рабочей группы аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, на 16 апреля в округе всего зарегистрировано более 750 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В больницах округа в тяжелом состоянии находится 52 пациента, в состоянии средней тяжести - 231. Общее количество жителей округа, находящихся с подозрением на заболевание (с первичным положительным тестом), составляет 179 человек. Изолированы 8930 человек.

Закрытие храмов, усиление контроля

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Регионы усиливают меры профилактики распространения вируса и контроля за режимом самоизоляции. В Северной Осетии нерабочие дни продлены до 30 апреля согласно поправкам в указе главы республики. Ранее ограничительные меры были введены до 10 апреля.

В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии богослужения в православных храмах будут проходить без прихожан с 17 апреля и до особого распоряжения. Кроме того, в КБР, КЧР, Северной Осетии и на Ставрополье ограничено посещение кладбищ. В некоторых регионах, в том числе в КБР, Чечне и Ингушетии, закрыты мечети.

На Ставрополье более 800 нарушителей режима всеобщей самоизоляции понесут административную ответственность, сообщил журналистам в четверг зампред правительства края Юрий Скворцов. Режим всеобщей самоизоляции действует в регионе до конца апреля 2020 года, на Ставрополье введены спецпропуска.

В Ингушетии планируют ужесточить карантинные меры, в связи с резким скачком числа инфицированных коронавирусом, сообщила журналистам представитель республиканского управления Роспотребнадзора Зара Гетозазова. "Сейчас мы вышли с предложением и МВД тоже предлагает ввести карантин, то есть ужесточить ограничительные мероприятия, поскольку этот рост нам нужно сдержать и остановить этот процесс, чтобы наши больницы не заполнились мгновенно, чтобы у нас не было тяжелых больных", - сказала она.

Помощь друг другу

В округе большое внимание оказывают помощи малоимущим и детям. В Чечне более 120 тыс. таких семей получили продукты питания от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В Пятигорске выдают продуктовые наборы школьникам, находящимся на дистанционном обучении. Получать их раз в месяц смогут учащиеся, имеющие право на бесплатное питание в школах - это дети из малоимущих семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья и те, кто находится под опекой.

Учредитель одного из медцентров в Махачкале передал махачкалинской городской клинической больнице №1, которая является резервным центром для пациентов с воспалением легких и признаками ОРВИ, четыре аппарата ИВЛ. В планах мецената - приобрести еще подобные аппараты, закупить антисептики и другие препараты и медикаменты.

В Кабардино-Балкарии "РусГидро" выделило 5 млн рублей Центру по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарственных средств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Досуг "на удаленке"

В период изоляции, когда у людей нет возможности посетить достопримечательные места, Дербентский музей-заповедник открыл доступ к историческим объекта в режиме онлайн. В рамках проекта #КультураРДонлайн пресс-служба музея готовит видеорепортажи, на которых научные сотрудники, заведующие музейных отделов и экскурсоводы музея знакомят зрителя с историческими эпохами и выставочными залами отделов музеев. Ролики размещены в социальных сетях музея: на YouTube - канале, в IGTV и на странице сообщества в Facebook.

В Кисловодске ученики городской хореографической школы продолжают занятия дистанционно. Всего на "удаленке" оказалось 244 подростка. Это дети разных возрастов и групп, поэтому одновременно в режиме видеоконференцсвязи с преподавателем общаются в среднем около 20 человек.

"У нас есть своя группа в мессенджере, куда преподаватели присылают видеоматериалы с упражнениями и танцевальными элементами, которые необходимо разучить. Потом уточняем время, выходим на связь и работаем все вместе. Также проводим и теоретические занятия", - рассказал журналистам директор детской хореографической школы Эмиль Проказов. Уроки с детьми младшего возраста проходят 2 раза в неделю, старшие группы занимаются с преподавателями в два раза чаще.

Теги
РоссияИнгушетияКарачаево-ЧеркесияДагестанКабардино-БалкарияСеверная ОсетияЧечняСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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