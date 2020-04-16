Некоторые священники РПЦ после Пасхи причастят прихожан на дому

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Часть московских священников Русской православной церкви (РПЦ) решили причастить всех своих прихожан после Пасхи на дому, так как сделать это в храме из-за пандемии будет невозможно. Об этом председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал в четверг во время прямого эфира в Instagram с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александром Бугаевым.

"Если человек болен, если человек не может посетить храм, то священники всегда посещали таких людей дома. По большому счету сейчас многие из нас, но не по болезни, а по другой причине, физически не могут посетить храм, поэтому священники и сегодня посещают на дому своих прихожан. Некоторые московские священники, я знаю, понимая эту сложную ситуацию, сказали, что на Светлой неделе - это первая неделя после Пасхи - обязательно всех своих прихожан посетят и причастят", - сказал Легойда.

"Здесь есть только один момент - поскольку ситуация сложная, мы сделали даже специальную инструкцию для наших священников для соблюдения всех необходимых санитарных норм при таком посещении", - добавил он.