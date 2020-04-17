Вывозной рейс из Катманду в Москву запланирован на 20 апреля

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вылет вывозного рейса из Катманду в Москву предварительно запланирован на понедельник, 20 апреля. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину. Рейс будет выполнен авиакомпанией Royal Flight.

"Вылет рейса № ABG9004 Катманду - Москва запланирован на 20 апреля 2020 года в 12:40 (местное время)", - говорится в сообщении.

На этой неделе Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля, в него в том числе были включены рейсы из Бангкока во Владивосток и Екатеринбург, которые планируется выполнить 18 апреля, а также рейс из Бангкока в Новосибирск, запланированный на 19 апреля.