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Вывозной рейс из Катманду в Москву запланирован на 20 апреля

Минкомсвязь сообщила, что рейс выполнит авиакомпания Royal Flight

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вылет вывозного рейса из Катманду в Москву предварительно запланирован на понедельник, 20 апреля. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину. Рейс будет выполнен авиакомпанией Royal Flight.

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"Вылет рейса № ABG9004 Катманду - Москва запланирован на 20 апреля 2020 года в 12:40 (местное время)", - говорится в сообщении.

На этой неделе Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля, в него в том числе были включены рейсы из Бангкока во Владивосток и Екатеринбург, которые планируется выполнить 18 апреля, а также рейс из Бангкока в Новосибирск, запланированный на 19 апреля.

Теги
НепалРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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