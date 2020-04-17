В Белом доме заявили, что не устанавливали сроков отмены санитарных ограничений для штатов

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Администрация США не будет устанавливать для властей штатов четких сроков для выполнения каждого из этапов плана по снятию санитарных ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Как сообщила в четверг на брифинге координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс, временные рамки губернаторам предстоит определять самостоятельно в зависимости от ситуации в их штатах.

"Мы не устанавливаем сроков относительно какой-либо из этих фаз. Мы хотим, чтобы губернаторы [штатов] с имеющимися у них данными <...> устанавливали эти временные рамки", - сказал она.

Ранее на том же брифинге президент США Дональд Трамп объявил, что власти приступают к "открытию страны". Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. Президент США подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом из штатов разная.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 667 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 32 тыс. человек. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время в мире заразились более 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.