Медицинские бригады из РФ помогли в лечении пациентов с коронавирусом в 2 городах Сербии

БЕЛГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Российские специалисты приняли участие в лечении 37 пациентов с коронавирусом нового типа в сербских городах Лесковац и Заечар. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Три врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 37 пациентов, инфицированных COVID-19, в больницах городов Лесковац и Заечар. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Лесковац и Заечар", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что специалисты РХБ защиты за сутки обработали 11 объектов, в том числе в военной академии Минобороны Сербии в Белграде, городские поликлиники и дома престарелых в Чуприи и Нише.

Военные медики из РФ также проконсультировали сербских врачей по вопросам лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с коронавирусом у Российской Федерации. 3-4 апреля самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. Российские специалисты начали работу в столице и ряде других городов страны.