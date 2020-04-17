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Пандемия коронавируса нового типа

Переносчики без симптомов могли стать причиной всплеска заражения COVID-19 в Петербурге

Такие люди, по словам Алексея Боровкова, продолжают вести социально активную жизнь и контактируют с родными и коллегами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Всплеск заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге, где за сутки число новых случаев выросло почти в три раза по сравнению с предыдущим днем, может быть связан с переносом инфекции людьми без симптомов заражения. Такое мнение в пятницу выразил руководитель проекта по созданию математической модели распространения коронавирусной инфекции Алексей Боровков.

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Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге почти в три раза превысило показатель четверга - 424 против 154. По последним данным, в Петербурге выявлено 1 507 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья.

"Среди нас есть люди инфицированные, но у них нет никаких симптомов с точки зрения признаков, которые описаны сейчас для больного коронавирусом, - [кашель, повышение температуры]", - сказал Боровков на пресс-конференции ТАСС, отвечая на вопрос о причинах нового всплеска случаев заражения. Если такой человек "социально активен, едет на работу, общается с семьей", то это еще больше осложняет ситуацию, отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, рост числа заразившихся может быть связан со схемой подтверждения диагноза. Как отметил Боровков, людям, у которых подозревается заражение, делают несколько тестов, анализы для подтверждения результатов могут отправить в другой город и, таким образом, за определенный срок число новых инфицированных может "накопиться".

Ранее сотрудники Центра компетенций НТИ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) которым руководит Боровков, эксперты Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева разработали модель распространения коронавирусной инфекции. Модель создана в согласовании с Министерством здравоохранения РФ. Согласно прогнозам, основанным на этой модели, вспышка заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге может длиться до июня-июля 2020 года. При этом общая продолжительность будет зависеть от эффективности санитарно-эпидемиологических мер, которые позволят снизить как число заболевших на пике заболеваемости, так и нагрузку на систему здравоохранения.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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