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Солист Мариинского театра даст пасхальный концерт в древнем храме

Его пение будет транслироваться онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Солист Мариинского театра, баритон Владимир Целебровский даст пасхальный онлайн-концерт, который будет транслироваться из древней церкви Святого Георгия, расположенной на территории музея-заповедника "Старая Ладога" в Ленинградской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства региона.

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"В Старой Ладоге в древней церкви Святого Георгия 19 апреля пройдет необычный Пасхальный концерт. В храме будет находиться лишь один человек - солист Мариинского театра, баритон Владимир Целебровский, при этом благодаря онлайн-трансляции посмотреть его выступление смогут миллионы зрителей", - говорится в сообщении.

Программа концерта составлена из традиционных пасхальных и популярных песнопений. Целебровский исполнит пасхальный тропарь "Воскресение Твое, Христе Спасе", фрагменты Пасхального канона, Херувимскую песнь староболгарского распева, Пасхальный тропарь "Христос анести" (византийский распев), "Отче наш", "12 разбойников" и "Христос воскресе" на трех языках.

Отмечается, что концерт организован при поддержке регионального комитета по культуре и симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический". Он начнется в 15:00 мск, трансляция будет доступна на сайте ЛенТВ24 и в соцсетях Ленинградской области.

Георгиевская церковь, точная дата сооружения которой не установлена, известна благодаря фрагментам фресковых росписей второй половины XII века, выполненных византийскими художниками. Жители полагают, что в этом храме молился перед битвой со шведами в 1240 году Александр Ярославович, прозванный за ту победу Невским, отмечается на сайте музея-заповедника. На территории Старой Ладоги сохранилось более 150 памятников истории и архитектуры VIII - ХIХ вв.

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