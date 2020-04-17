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СЖР получил жалобы журналистов на требование полицейскими пропусков

По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, сотрудники МВД заявляли, что удостоверения остановленных корреспондентов - не установленного образца

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев рассказал о поступивших в организацию жалобах представителей прессы на полицейских в Москве, которые игнорировали пресс-карты и требовали цифровые пропуска для проезда по столице. Об этом Соловьев в пятницу сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

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"Поступают жалобы на то, что сотрудники МВД останавливают автомобиль сотрудников прессы, но игнорируют пресс-карты, требуют отдельный код, цифровой пропуск на проезд или на автомобиль, - сказал Соловьев. - Такая ситуация произошла с коллегами, работающими в телецентре "Останкино".

По его словам, сотрудники МВД заявляли, что удостоверения остановленных корреспондентов - не установленного образца. В этой связи СЖР обратился к официальному представителю МВД Ирине Волк с просьбой дать разъяснения правоохранительным органам, довести дополнительную информацию до сотрудников полиции.

Соловьев также посоветовал журналистам иметь при себе указ мэра Москвы о свободном передвижении журналистов по городу, а также сообщать о всех случаях нарушений в Союз.

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