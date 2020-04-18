На Северном Кавказе ужесточают карантин

НАЛЬЧИК, 18 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в регионах Северного Кавказа в пятницу превысило 900 человек. Регионы ужесточают карантинные меры, останавливают движение автомобилей по ночам, около храмов выставляют патрули. Жители продолжают поддерживать друг друга и медиков флешмобами, онлайн-занятиями и видеоуроками.

Новые случаи - во всех регионах

По оперативной информации рабочей группы аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, всего в округе зарегистрировано уже более 900 подтвержденных диагнозов. Изолированы 9155 человек.

На треть за сутки выросло количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Дагестане - с 154 до 213. За весь период девять человек выздоровели, девять скончались. По количеству смертей Дагестан вышел на третье место по стране. В реанимации центра инфекционных болезней республики в настоящее время находится 12 человек, в их числе 10-месячный ребенок.

В Ставропольском крае число инфицированных выросло на 12 и составило 155 человек. При этом 24 из них уже выздоровели и выписаны, двое умерли. В Карачаево-Черкесии число инфицированных составило 50 человек (плюс 11 за сутки). В Северной Осетии 29 заразившихся за сутки, всего 95. Выздоровели за все время пять человек.

Еще двое выздоровели за сутки в Кабардино-Балкарии, при этом число заразившихся выросло на 23 - до 92. В Ингушетии 191 подтвержденный случай, за последние сутки число заразившихся выросло на 38. В регионе за сутки умерли еще два пациента с коронавирусом, за все время - четыре. В Чечне за сутки плюс 7 пациентов, всего 118. Состояние 14 человек тяжелое, при этом 18 пациентов готовятся к выписке.

Строгий карантин

Местные власти усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу объявил о строгом карантине в регионе в субботу и воскресенье. Перемещение разрешено только медицинским работникам, дорожникам, коммунальным и экстренным службам, а также имеющим специальные пропуска. При этом глава региона предупредил, что если госслужащих, которые не входят в этот перечень, остановят на улице, их сразу уволят с работы.