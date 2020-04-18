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Пандемия коронавируса нового типа

На Северном Кавказе ужесточают карантин

В регионе патрулируют улицы и проверяют общественные места

НАЛЬЧИК, 18 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в регионах Северного Кавказа в пятницу превысило 900 человек. Регионы ужесточают карантинные меры, останавливают движение автомобилей по ночам, около храмов выставляют патрули. Жители продолжают поддерживать друг друга и медиков флешмобами, онлайн-занятиями и видеоуроками.

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Новые случаи - во всех регионах

По оперативной информации рабочей группы аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, всего в округе зарегистрировано уже более 900 подтвержденных диагнозов. Изолированы 9155 человек.

На треть за сутки выросло количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Дагестане - с 154 до 213. За весь период девять человек выздоровели, девять скончались. По количеству смертей Дагестан вышел на третье место по стране. В реанимации центра инфекционных болезней республики в настоящее время находится 12 человек, в их числе 10-месячный ребенок.

В Ставропольском крае число инфицированных выросло на 12 и составило 155 человек. При этом 24 из них уже выздоровели и выписаны, двое умерли. В Карачаево-Черкесии число инфицированных составило 50 человек (плюс 11 за сутки). В Северной Осетии 29 заразившихся за сутки, всего 95. Выздоровели за все время пять человек.

Еще двое выздоровели за сутки в Кабардино-Балкарии, при этом число заразившихся выросло на 23 - до 92. В Ингушетии 191 подтвержденный случай, за последние сутки число заразившихся выросло на 38. В регионе за сутки умерли еще два пациента с коронавирусом, за все время - четыре. В Чечне за сутки плюс 7 пациентов, всего 118. Состояние 14 человек тяжелое, при этом 18 пациентов готовятся к выписке.

Строгий карантин

Местные власти усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу объявил о строгом карантине в регионе в субботу и воскресенье. Перемещение разрешено только медицинским работникам, дорожникам, коммунальным и экстренным службам, а также имеющим специальные пропуска. При этом глава региона предупредил, что если госслужащих, которые не входят в этот перечень, остановят на улице, их сразу уволят с работы.

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В Ставропольском крае с 17 апреля и до отмены режима карантина богослужения в храмах Пятигорска будут проводить без прихожан. На богослужениях смогут присутствовать священнослужители и сотрудники храмов, необходимые для проведения и трансляции служб. Накануне подобные решения приняли в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В Железноводске около храмов и мест захоронений выставят патрульные группы, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

Накануне в Пятигорске, где, по словам губернатора края, очень непростая эпидобстановка по коронавирусу, мэр города покинул свой пост. В городе ввели карантин из-за коронавируса, пропуска будут доставлять на дом. По информации пресс-службы, в ночное время автодвижение по улицам Пятигорска полностью остановят. С 19 апреля закроют продовольственные рынки, а продуктовые магазины продолжат свою работу.

В Дагестане приостановили посещение кладбищ и культовых сооружений до 30 апреля. Для проведения религиозных обрядов и церемоний должны использовать онлайн-трансляции, телевизионные сети и другие виды дистанционного общения. Во Владикавказе местные власти опечатали детские и спортивные площадки.

В регионах контролируют исполнение ограничительных мер в общественных местах и на предприятиях. Так, в Кисловодске проводится проверка объектов, которым разрешена работа в условиях самоизоляции. Представители отдела торговли администрации города совместно со специалистами Роспотребнадзора в пятницу посетили несколько продуктовых магазинов, аптеки и стоматологию. В некоторых из них, несмотря на жесткие предупреждения краевых и местных властей, силовых структур, отметили нарушения. В этих учреждениях отсутствуют необходимые средства дезинфекции, санитарные книжки, информационный материал для посетителей о правилах торговли и обслуживания в условиях режима самоизоляции.

"Мы вместе"

Жители округа вместе с предпринимателями и властями оказывают поддержку врачам и всему населению: кто - словом, кто - продуктами, кто - масками. В Ингушетии школьники решили поддержать врачей, которые помогают пациентам с коронавирусом, флешмобом #БаркалШоана (#СпасибоВам). Дети будут читать стихи и записывать небольшие видеоролики. Оказать моральную поддержку медикам решили и сотрудники комитета по делам молодежи, которые хотят установить почтовый ящик для сбора пожеланий врачам.

В Дагестане участники акции #МыВместе сдали кровь для нуждающихся. Донорами стали волонтеры-медики, участники команды "Молодежки ОНФ" и активисты Общероссийского народного фронта. В одном из крупных магазинов селения Дылым в Дагестане стартовала акция "Корзина добра", в рамках которой волонтеры района вместе с управлением социальной защиты разместили продукты в специальных корзинах. Каждый нуждающийся может бесплатно взять оттуда продукты, а тот, кто может и хочет поделиться добром, - пополнить корзину, оплатив товар на кассе.

В Чечне более 155 тыс. малоимущих семей получили продукты питания от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В Карачаево-Черкессии министерств здравоохранения республики приобрело 192 тыс. одноразовых медицинских масок, которые будут распределены по лечебным учреждениям республики.

В регионах СФКО жители продолжают поддерживать физическую форму и придумывать занятия для детей во время самоизоляции. В Дагестане проходит серия онлайн-зарядок, запущенная министерством по делам молодежи Дагестана. В ней приняли уже участие более 1 тыс. человек. В Кабардино-Балкарии республиканское ГУ МЧС провело серию онлайн-занятий с населением по безопасности жизнедеятельности. Занятия посмотрели более 10 тыс. человек.

В Карачаево-Черкесии волонтеры Единого волонтерского штаба начали записывать видеоуроки с развлечениями для детей и родителей в период самоизоляции. "В перерывах между выездами наши волонтеры рассказывают о том, чем занять себя и детишек на самоизоляции", - рассказали в пресс-службе Карачаево-Черкесского регионального отделения партии "Единая Россия, отметив, что, например, в пятницу был выложен видеоурок по изготовлению бумажных цветов для декора.

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
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