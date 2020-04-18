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Частицу Благодатного огня доставят в Москву из Иерусалима

По прибытии в Израиль российская делегация не сможет покинуть борт, сотрудник российского посольства доставит лампады с Благодатным огнем прямо к самолету

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Частица Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, будет доставлена в Москву накануне Пасхи.

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Принесение Благодатного огня в пределы Русской православной церкви осуществляют за счет программы Фонда Андрея Первозванного "Просите мира Иерусалиму".

В этом году делегация фонда отправится в Израиль в сокращенном составе, на борту специального самолета будут всего несколько человек. По прибытии в Тель-Авив они не смогут покинуть борт в связи с требованиями местных властей. Лампады с Благодатным огнем будут доставлены сотрудником российского посольства прямо к самолету.

Из-за существующих ограничений традиционной вечерней встречи Благодатного огня в столичном аэропорту Внуково не будет, кортеж сразу доставит его в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению, которое также пройдет без прихожан. Передача огня в другие храмы будет возможна после отмены режима самоизоляции.

Пасхальные службы без прихожан

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания.

Ранее сайт Московской патриархии опубликовал циркулярное письмо управляющего делами патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), согласно которому церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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