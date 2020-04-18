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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что число умерших от коронавируса в США составит 60-65 тыс.

По словам американского лидера, эта цифра могла бы превысить 2 млн в случае бездействия властей
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Количество умерших в Соединенных Штатах от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, составит, по всей видимости, порядка 60-65 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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"2,2 млн человек [могли бы умереть в США от нового коронавируса]. Минимум, если бы мы ничего не делали, составил бы 1,6 млн [человек]. Но мы проделали большую работу", - сказал американский лидер.

По его словам, эти усилия позволили скорректировать прогнозы смертности сначала до "между 100 тыс. и 220-240 тыс." человек, а затем и до еще более низкого уровня. "Думаю, мы будем на уровне существенно ниже 100 тыс. [умерших]. Считаю, что сейчас мы движемся, вероятно, к уровню 60, возможно, 65 тыс. [умерших]", - заявил Трамп.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксированы более 692 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 36 727 человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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