За чем дело стало: почему Америка не справляется с вирусом

Андрей Шитов — о том, как федеральные власти США перекладывают бремя борьбы с COVID-19 на губернаторов

В октябре прошлого года в США был представлен первый в своем роде глобальный индекс безопасности в сфере здравоохранения (Global Health Security Index). Два с лишним десятка специалистов из 13 стран расставили 195 государств мира по ранжиру с точки зрения готовности к отражению эпидемиологических угроз.

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России они отвели тогда 63-е место, Китаю — 51-е. Между тем Италия у них была 31-й, Испания — 15-й, Франция — 11-й. Возглавляли рейтинг с большим отрывом от других США, за ними следовала Великобритания. По баллам американцы имели почти двукратное превосходство над россиянами и китайцами. Теперь, к сожалению, новый коронавирус проверяет теорию на практике. Уже не умозрительные выкладки, а данные о заболевших и умерших, напоминающие фронтовые сводки, реально расставляют все по своим местам. Положение "на фронтах" известно: в исходном очаге заболевания в Китае вспышка COVID-19 в основном подавлена, в России ситуация развивается по умеренно оптимистичному сценарию. Горестными эпицентрами пандемии остаются Западная Европа и США. "Бедствие в замедленном темпе" И людские потери, которые им приходится нести, — это не некая "Божья кара", а следствие просчетов и недоработок их собственных властей. Об этом хором пишут сейчас американские СМИ — от самых солидных до маргинальных. New York Times печатает итоги своего "разбирательства" по вопросу о том, "что стоит за провалом Трампа по вирусу", и дает такой ответ: "Внутренние распри, недостаток планирования и вера [президента] в собственные инстинкты". Экономист и политолог из Великобритании Умейр Хак публикует на Medium комментарий о том, что "Америка — несостоятельное государство", первая в истории "бедная страна богатого мира". "Богатая, сильная, "высокоразвитая" Америка должна по идее находиться в наивысшей готовности среди всех стран, но теперь эта иллюзия развеяна, — пишет и авторитетный журнал Atlantic, напоминая об октябрьском рейтинге, а заодно и об учении с имитацией глобальной пандемии, проведенном тогда же профильным центром Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд). — Хотя вирус не один месяц распространялся в других странах, когда COVID-19 наконец подверг Америку испытанию, она его провалила".

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Прежде всего, по свидетельству Atlantic, проявилось это в провале тестирования. В отдельной статье на эту тему журнал утверждает, что государственные Центры по контролю над заболеваниями (CDC) США, отвечающие за эту работу, изначально по сути не только сами ее не вели, но и другим мешали. "COVID-19 — это американская катастрофа, это бедствие, разворачивающееся в замедленном темпе у нас на глазах, — утверждает издание. — Когда его подлинные масштабы будут задним числом оценены, начальная реакция властей покажется еще более вопиющей, чем сейчас. Того, что происходит ныне в нашей стране, можно было избежать. Почти все недостатки… восходят к одному источнику: Америка не тестировала достаточное число людей на вирус". Согласно публикации, причина заключалась в том, что "CDC сорвали разработку своего собственного теста и разослали в медицинские лаборатории в штатах тестовые наборы с неработающим ингредиентом". Пробы накапливались, но когда независимые лаборатории умоляли разрешить им протестировать образцы, другое правительственное ведомство — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) — "отклоняло их запросы". "В величайшей стране на планете Земля" Что теперь происходит "в величайшей стране на планете Земля", мы все с вами видим на компьютерных и телевизионных экранах. Определение это я позаимствовал у еще одного солидного издания — вашингтонской газеты Politico.

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Использовала она его в отношении США с горьким сарказмом. Подводя в прошлую пятницу итоги за неделю в борьбе с коронавирусом, газета констатировала: — в величайшей стране на планете Земля (в оригинале набрано жирным шрифтом и заглавными буквами, далее по каждому пункту рефрен повторяется) вице-президент Майкл Пенс призывает врачей повторно использовать спецодежду, потому что в больницах ее не хватает; — штаты вынуждены делиться друг с другом устройствами для искусственной вентиляции легких, поскольку медицинская аппаратура — тоже дефицит; — в фонде поддержки малого бизнеса кончаются деньги (по некоторым оценкам, он должен не сегодня завтра полностью опустеть), а Конгресс все никак не придумает, что с этим делать; — президент Дональд Трамп утверждает, что у США "самая лучшая" система тестирования, но при этом другие страны протестировали гораздо большую долю своего населения; — творцы политики никак не договорятся, можно ли в разгар небывалого медицинского кризиса голосовать по почте; во многих местах избирателей заставят физически являться на участки для голосования; — в политическом руководстве идет бурный спор по поводу открытия экономики, хотя медики-профессионалы предупреждают, что болезнь еще отнюдь не отступила; за "возвращение к норме", в частности, активно ратует руководитель аппарата вице-президента США, хоть он и не врач. Тезисы Politico приведены если не дословно, то близко к тексту. А со своей стороны я бы к ним добавил, что власти в Вашингтоне по инерции продолжают исходить из сохранения Америкой мирового лидерства, если не господства. Хотя известно, что во внешний мир страна может проецировать только свою внутреннюю силу. А у себя дома, как говорят мои американские знакомые, которые далеки от политики, Соединенным Штатам в условиях нынешнего кризиса впору спасать уже не лицо, а другую часть тела. "Больше не лидер" Подтверждением тому может служить и опрос на тему, "каким будет мир после пандемии коронавируса", устроенный внешнеполитическим журналом Foreign Policy. По его приглашению своими оценками и прогнозами делилась дюжина "ведущих глобальных мыслителей", в том числе директор лондонского Королевского института международных отношений (Chatham House) Робин Ниблетт и экс-советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Шившанкар Менон. Среди американских участников были глава Совета по международным отношениям (CFR) Ричард Хаас, гарвардские профессора Джозеф Най, Стивен Уолт и Николас Бернс, президент Института Брукингса, отставной четырехзвездный генерал Джон Аллен.

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Последний, кстати, напомнил, что "историю пишут победители" и что в нынешней ситуации на эту роль будут претендовать сторонники как "демократической", так и "авторитарной" моделей управления. На его взгляд, положение чревато "нестабильностью и широким распространением конфликтов" — как внутренних, так и трансграничных. Гарвардец Уолт также исходит из того, что "конфликтная природа мировой политики" никуда не денется и на наступление "новой эпохи глобального сотрудничества" рассчитывать не стоит. В целом он ожидает "укрепления [роли] государств и усиления национализма", "ускорения перетока власти и влияния с Запада на Восток", дальнейшего снижения привлекательности "западного "бренда". Его именитый коллега Най, считающийся одним из основоположников теории неолиберализма в международных отношениях, видит важный урок нынешнего кризиса в подтверждении того, что "США не в состоянии защищать свою безопасность, действуя в одиночку", даже если им удается настаивать на своем. На его взгляд, это доказывает "неадекватность" провозглашенной Трампом в 2017 году "новой стратегии национальной безопасности [США], сфокусированной на соперничестве между великими державами". Еще резче высказалась американка Кори Шаке, которая в прошлом занималась практической политикой в Пентагоне, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности США, а ныне служит заместителем директора Международного института стратегических исследований в Лондоне. "Соединенные Штаты больше не будут считаться международным лидером из-за вопиющей некомпетентности их правительства и его зацикленности на своих узких интересах, — указала она. — …Вашингтон провалил проверку на лидерство, и всему миру от этого хуже". Интересно, что по партийной принадлежности Шаке — республиканка; в свое время она работала на Джона Маккейна. По ком звонит колокол Многие опрошенные считают, что колокол во время пандемии звонит прежде всего по глобализации. Комментарий Ниблетта из Chatham House так и озаглавлен: "Конец глобализации, какой мы ее знаем". Автор напоминает, что и до "экономической самоизоляции", обусловленной нынешним кризисом, "растущая экономическая и военная мощь Китая уже породила в США двухпартийную решимость лишить Китай доступа к технологиям и интеллектуальной собственности американского происхождения и попытаться заставить союзников сделать то же самое".

Хаас из CFR ожидает "дальнейшего ухудшения китайско-американских отношений и ослабления европейской интеграции". Со своей стороны сингапурский политолог Кишор Махбубани, приглашенный в качестве специалиста по КНР, исходит из того, что пандемия COVID-19 ничего фундаментально не изменит в мировой экономике, а "лишь ускорит уже начавшуюся перемену: сдвиг от американоцентричной к более китаецентричной глобализации". "Это еще не конец взаимозависимого мира, — утверждает индиец Менон. — Пандемия сама по себе подтверждает нашу взаимозависимость. Но повсюду уже наблюдается обращение взоров вовнутрь, стремление к автономии и контролю над собственной судьбой". На мой взгляд, наряду с тем, что присутствует в опросе, любопытно и то, чего в нем нет. Так, к участию не пригласили никого из россиян или специалистов по России. И в комментариях наша страна вообще не упоминалась. "Переложить бремя на губернаторов" "Кто виноват?" — как известно, не единственный классический вопрос. Сейчас, пожалуй, более важно — "что делать?" В сегодняшнем американском контексте ответ выводит на неожиданную политическую тему — о федерализме. Попросту говоря, администрация Трампа, по мнению критиков, пытается спихнуть ответственность за поиски оптимальных решений на власти штатов. "По словам официальных лиц администрации, поделившихся содержанием внутренних дискуссий на условии сохранения анонимности, политические расчеты Белого дома привели к сознательному выводу о том, что в интересах Трампа переложить бремя на губернаторов, чтобы не федеральное правительство, а те сами разбирались, как двигаться вперед", — утверждает газета Washington Post. Между тем президент со своими ближайшими помощниками, по словам издания, "почти целиком зациклены на планах перезапуска экономики США к концу текущего месяца, хотя пока и не объясняют подробно, как собираются это делать, не рискуя спровоцировать еще одну вспышку" заболевания. Трамп, согласно публикации, "особенно сфокусирован на создании второй рабочей группы по коронавирусу, нацеленной на преодоление экономических последствий" пандемии. Кстати, сын американского лидера Дональд Трамп — младший вывесил в воскресенье в Facebook публичный вызов: "Кто готов идти наружу?" Иллюстрировался призыв фотографией разноцветных защитных масок с главным президентским лозунгом — "Сделать Америку снова великой!"

Недоброжелателей Трампа его подход возмущает. "Степень дезорганизации такая, что просто голова идет кругом", — говорит бывший директор CDC Том Фриден. На его взгляд, федеральные власти США допустили "эпические провалы" по тестированию, снабжению больниц аппаратами ИВЛ и защитным снаряжением для медработников, налаживанию непротиворечивых публичных коммуникаций в сфере здравоохранения. Февраль и март были потрачены впустую, а теперь "не делается и то, что надо делать в апреле", утверждает специалист. Удобный прецедент Правда, нынешний хозяин Белого дома при желании может сослаться на исторический прецедент. По свидетельству агентства AP, до Трампа единственным американским лидером, сталкивавшимся с "серьезной общенациональной пандемией", был Вудро Вильсон. Но тот был целиком поглощен Первой мировой войной, разразившейся в годы его правления (1913–1921), а на такую напасть, как грипп-испанка, практически не обращал внимания. Хотя та и была куда смертоноснее любого вооруженного конфликта (десятки миллионов умерших по всему миру, включая более 600 тыс. человек в США), Вильсон даже ни разу не выступал публично на тему пандемии, а давать отпор болезни предоставлял властям на местах.

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В принципе примерно так же представляет себе верное распределение обязанностей в системе американского федерализма и Трамп, у которого, между прочим, от испанки умер в 1918 году в Нью-Йорке дед, основатель династии. Во всяком случае нынешний президент США не раз публично говорил о том, что губернаторы вроде Гретхен Уитмер в Мичигане или Джея Инсли в штате Вашингтон все время "ноют" и "винят федеральное правительство", а сами "ничего не делают". Надо полагать, не случайно региональные политики, которым достается на орехи от президента-республиканца, — сплошь демократы. Ведь неожиданная победа в том же Мичигане в 2016 году была для Трампа одним из главных ключей к Белому дому. "Ближе к отцам-основателям" Директор Центра президентской истории Южного методистского университета в Далласе (штат Техас) Джеффри Энгел считает, что Трамп "по философским и политическим причинам" избрал "узкий взгляд на свои обязанности", не соответствующий современным представлениям о том, как надо реагировать на кризисы. Но даже он признает, что это "ближе к представлениям отцов-основателей" США, исходивших из того, что не федеральный центр, а именно штаты "в первую очередь отвечают за состояние здоровья и непосредственное благополучие граждан".

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