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Пандемия коронавируса нового типа
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Собянин: властям Москвы удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости коронавирусом

По словам мэра, поликлиники переходят в более стабильный режим работы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Быстрого роста заболеваемости в связи с инфицированием коронавирусом в Москве удалось избежать, поликлиники переходят в более стабильный режим работы. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Считаю, что эффект "сглаживания", недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это - первая, скромная, но очень важная победа", - написал мэр.

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Он напомнил, что неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня они перешли в более стабильный режим с хорошим запасом мощностей.

Кроме того, мэр приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля. Эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже очень важно.

В Москве зарегистрировано 18 105 случаев заражения новым коронавирусом - 56,6% выявленных во всей стране. Выздоровели уже 1 517 человек, умерли в общей сложности 127. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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