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В Москве вводят цифровые пропуска для волонтеров

Количество таких пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы вводят специальные цифровые пропуска, дающие право передвигаться по городу волонтерам. Об этом сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"Вводится новый вид цифровых пропусков - для осуществления волонтерской деятельности. Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ "Мосволонтер". Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено", - написал мэр в своем блоге.

Ранее для жителей столицы был введен режим самоизоляции. В городе работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте были введены специальные цифровые пропуска.

За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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