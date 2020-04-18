Дипломаты РФ прибыли в Старый город Иерусалима для доставки Благодатного огня в аэропорт

ИЕРУСАЛИМ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Делегация российских дипломатов прибыла в субботу к Яффским воротом Старого города Иерусалима для помощи в доставке Благодатного огня в аэропорт Бен-Гурион для передачи святыни представителям Фонда Андрея Первозванного, которые доставят ее к началу Пасхального богослужения в московский храм Христа Спасителя. Делегацию российского посольства возглавляет посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.

"После завершения богослужения в храме Гроба Господня представитель иерусалимского православного патриархата вынесет частицу огня сюда, к Яффским воротам, и поделится ею с собирающимися здесь представителями посольств ряда государств. Дипломаты, получив частицу Благодатного огня, поместят ее в специальные сосуды для безопасной перевозки и доставят в аэропорт Бен-Гурион. Для российского посольства это не первый опыт оказания дипломатической поддержки Фонду Андрея Первозванного в доставке Благодатного огня в Россию", - рассказал посол корреспонденту ТАСС.

По словам главы диппредставительства РФ, дипломатам "предстоит пронести частицу огня из Иерусалима до аэропорта, который находится в Тель-Авиве". "Эту миссию выполняют дипломаты, так как это связано с необходимостью обеспечения безопасной доставки огня в аэропорт и вопросами протокольного характера. У меня есть пропуск в аэропорт на летное поле, и я решил в этом году сам принять участие в доставке огня. Мне предстоит получить частицу огня из рук представителя иерусалимского патриархата от лица тысяч российских паломников, которые ежегодно встречают Благодатный огонь в Иерусалиме, но в этом году из-за распространения коронавируса не могут этого сделать", - заключил посол РФ в Израиле.