Старый город Иерусалима в Великую Субботу: ни паломников, ни туристов

ИЕРУСАЛИМ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. В Старом городе Иерусалима 18 апреля, в Великую Субботу, безлюдно. Нет ни паломников, ни туристов из-за мер, введенных властями Израиля для предотвращения распространения коронавируса. На площади у Яффских ворот Старого города, кроме большого числа полицейских, собрались около десятка журналистов, начинают прибывать дипломаты от стран, приславших самолеты в аэропорт Бен-Гурион для того, чтобы забрать частицы Благодатного огня, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Меры безопасности
"Естественно, предпринимаются беспрецедентные меры безопасности, они связаны с проведением сегодняшнего мероприятия мирового масштаба - важнейшего события для всего православного мира", - рассказал корреспонденту ТАСС в субботу официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. "Работает большое количество полицейских, хотя и меньшее, чем в этот день в обычное время, что связано с тем, что существенно меньшее количество людей здесь (в Старом городе - прим. ТАСС) находится. Полицейские работают на всех въездах в Старый город, проверяют все автомобили и всех, кто приближается к воротам Старого города, пропускаются только местные жители, а также те, кто может доказать, что им необходимо попасть сюда по работе. В том, что связано с предотвращением распространения коронавируса, полиция относится к работе очень серьезно, следит за тем, чтобы люди соблюдали все правила и указания властей, носили маски, соблюдали дистанцию, не собирались в количестве более 10 человек", - продолжил Зингрман.
Церемония в храме
В эти минуты в храме Воскресения Христова, известном также как храм Гроба Господня, уже проходит церемония освящения Благодатного огня. Проход к площади у храма закрыт даже для журналистов, допускаются только полицейские и непосредственные участники церемонии, которая проходит в ограниченном формате.
"К сожалению, сегодня нет возможности, чтобы паломники участвовали, чтобы находились в храме. Это не только в Гробе Господня сегодня, это по всему миру во всех церквях. Но для христиан важно то, что это - смирение. Слушать священноначалие, сидеть дома и быть в молитвах", - сказал корреспонденту ТАСС настоятель Монастыря Святых архангелов иерусалимской армянской патриархии Гевонд Вартапет.
"Слава богу, это возможно, и сегодня духовенство служит литургию, литургия не прекращается, молитва не прекращается. И то же самое в храме Гроба Господня - это процедура, которая по статус-кво должна быть (схождение Благодатного огня - прим. ТАСС), но, к сожалению, без паломников. Мы надеемся, что наши верующие будут молиться и будут соучастниками в молитве с нами. Вокруг кувуклии (часовни внутри храма Гроба Господня - прим. ТАСС) не должно быть более 10 человек", - добавил Вартапет.
В связи с мерами, предпринимаемым властями Израиля для предупреждения распространения коронавируса, храм Гроба Господня закрыт с 25 марта. По информации государственного израильского радио Kan, такое решение было принято местным церковным руководством в координации с израильской полицией.
Передача огня в Россию
Как сообщил ТАСС глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор, после церемонии схождения Благодатного огня греческий священнослужитель вынесет его к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его встретят представители посольств стран, которые 18 апреля направили по договоренности с израильскими властями в аэропорт Бен-Гурион самолеты для доставки святыни домой. "Представители, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина, но им передадут огонь те, кто получит его у Яффских ворот", - сказал Тор.
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов примет лампаду с Благодатным огнем у Яффских ворот Старого города Иерусалима и доставит ее в аэропорт Бен-Гурион, сообщили корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве. "Посол РФ будет принимать лампаду с огнем у Яффских ворот. В кортеже он повезет огонь на [летное] поле для передачи в самолет Фонду Андрея Первозванного", - сказал собеседник агентства. 18 апреля огонь будет принесен к началу Пасхального богослужения в московский храм Христа Спасителя. Из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в столичном аэропорту Внуково не будет, предупредили ранее в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.
Храм Гроба Господня и Благодатный огонь
Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Каждый год в Великую Субботу (в этом году выпадает на 18 апреля) накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.
Это место было обнаружено спустя три века после распятия Христа прибывшими в Иерусалим посланцами римского императора Константина, провозгласившего христианство государственной религией. Там к 335 году был построен так называемый первый храм Гроба Господня, который в настоящее время представляет собой огромный архитектурный комплекс, включающий, в частности, Голгофу с местом Распятия, Кувуклию - часовню в центре храма, скрывающую непосредственно пещеру Гроба, - подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм Святой Равноапостольной Елены.