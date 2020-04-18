Старый город Иерусалима в Великую Субботу: ни паломников, ни туристов

ИЕРУСАЛИМ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. В Старом городе Иерусалима 18 апреля, в Великую Субботу, безлюдно. Нет ни паломников, ни туристов из-за мер, введенных властями Израиля для предотвращения распространения коронавируса. На площади у Яффских ворот Старого города, кроме большого числа полицейских, собрались около десятка журналистов, начинают прибывать дипломаты от стран, приславших самолеты в аэропорт Бен-Гурион для того, чтобы забрать частицы Благодатного огня, передает корреспондент ТАСС с места событий. Меры безопасности "Естественно, предпринимаются беспрецедентные меры безопасности, они связаны с проведением сегодняшнего мероприятия мирового масштаба - важнейшего события для всего православного мира", - рассказал корреспонденту ТАСС в субботу официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. "Работает большое количество полицейских, хотя и меньшее, чем в этот день в обычное время, что связано с тем, что существенно меньшее количество людей здесь (в Старом городе - прим. ТАСС) находится. Полицейские работают на всех въездах в Старый город, проверяют все автомобили и всех, кто приближается к воротам Старого города, пропускаются только местные жители, а также те, кто может доказать, что им необходимо попасть сюда по работе. В том, что связано с предотвращением распространения коронавируса, полиция относится к работе очень серьезно, следит за тем, чтобы люди соблюдали все правила и указания властей, носили маски, соблюдали дистанцию, не собирались в количестве более 10 человек", - продолжил Зингрман.

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Церемония в храме В эти минуты в храме Воскресения Христова, известном также как храм Гроба Господня, уже проходит церемония освящения Благодатного огня. Проход к площади у храма закрыт даже для журналистов, допускаются только полицейские и непосредственные участники церемонии, которая проходит в ограниченном формате. "К сожалению, сегодня нет возможности, чтобы паломники участвовали, чтобы находились в храме. Это не только в Гробе Господня сегодня, это по всему миру во всех церквях. Но для христиан важно то, что это - смирение. Слушать священноначалие, сидеть дома и быть в молитвах", - сказал корреспонденту ТАСС настоятель Монастыря Святых архангелов иерусалимской армянской патриархии Гевонд Вартапет. "Слава богу, это возможно, и сегодня духовенство служит литургию, литургия не прекращается, молитва не прекращается. И то же самое в храме Гроба Господня - это процедура, которая по статус-кво должна быть (схождение Благодатного огня - прим. ТАСС), но, к сожалению, без паломников. Мы надеемся, что наши верующие будут молиться и будут соучастниками в молитве с нами. Вокруг кувуклии (часовни внутри храма Гроба Господня - прим. ТАСС) не должно быть более 10 человек", - добавил Вартапет.

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