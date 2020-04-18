{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские дипломаты получили частицу Благодатного огня в Иерусалиме

Они доставляют ее в аэропорт

ИЕРУСАЛИМ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представители Иерусалимского патриархата вынесли в субботу частичку Благодатного огня к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где ее приняли дипломаты от порядка 10 стран, приславших самолеты в аэропорт Бен-Гурион для доставки святыни домой. От лица российских паломников, которые в этом году не смогли приехать в Иерусалим из-за распространения коронавируса, частичку Благодатного огня принял посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, который в аэропорту Бен-Гурион позднее в субботу передаст святыню на борт самолета представителям Фонда Андрей Первозванного, которые доставят его в Россию.

На эту тему
Старый город Иерусалима в Великую Субботу: ни паломников, ни туристов

"Для меня это большая честь, это одно из важнейших событий в моей жизни. Огонь уже сегодня будет доставлен в Москву", - сказал Викторов журналистам перед отправкой кортежа в аэропорт Бен-Гурион. По словам главы диппредставительства РФ, дипломатам "предстоит пронести частицу огня из Иерусалима до аэропорта, который находится в Тель-Авиве".

"Эту миссию выполняют дипломаты, так как это связано с необходимостью обеспечения безопасной доставки огня в аэропорт и вопросами протокольного характера. У меня есть пропуск в аэропорт на летное поле, и я решил в этом году сам принять участие в доставке огня… от лица тысяч российских паломников, которые ежегодно встречают Благодатный огонь в Иерусалиме, но в этом году из-за распространения коронавируса не могут этого сделать", - сказал ТАСС посол РФ в Израиле.

В Россию частицу Благодатного огня через несколько часов доставит делегация Фонда Андрея Первозванного, которая прибыла в субботу в Тель-Авив по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в столичном аэропорту Внуково не будет, кортеж доставит его в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению, которое также пройдет без прихожан. Передача огня в другие храмы будет возможна только после отмены режима самоизоляции.

Теги
РоссияИзраильКирилл (патриарх)
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Великобритании число умерших пациентов с коронавирусом превысило 15 тыс.
В стране насчитывается более 114 тыс. инфицированных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС