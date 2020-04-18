Российские дипломаты получили частицу Благодатного огня в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представители Иерусалимского патриархата вынесли в субботу частичку Благодатного огня к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где ее приняли дипломаты от порядка 10 стран, приславших самолеты в аэропорт Бен-Гурион для доставки святыни домой. От лица российских паломников, которые в этом году не смогли приехать в Иерусалим из-за распространения коронавируса, частичку Благодатного огня принял посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, который в аэропорту Бен-Гурион позднее в субботу передаст святыню на борт самолета представителям Фонда Андрей Первозванного, которые доставят его в Россию.

"Для меня это большая честь, это одно из важнейших событий в моей жизни. Огонь уже сегодня будет доставлен в Москву", - сказал Викторов журналистам перед отправкой кортежа в аэропорт Бен-Гурион. По словам главы диппредставительства РФ, дипломатам "предстоит пронести частицу огня из Иерусалима до аэропорта, который находится в Тель-Авиве".

"Эту миссию выполняют дипломаты, так как это связано с необходимостью обеспечения безопасной доставки огня в аэропорт и вопросами протокольного характера. У меня есть пропуск в аэропорт на летное поле, и я решил в этом году сам принять участие в доставке огня… от лица тысяч российских паломников, которые ежегодно встречают Благодатный огонь в Иерусалиме, но в этом году из-за распространения коронавируса не могут этого сделать", - сказал ТАСС посол РФ в Израиле.

В Россию частицу Благодатного огня через несколько часов доставит делегация Фонда Андрея Первозванного, которая прибыла в субботу в Тель-Авив по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в столичном аэропорту Внуково не будет, кортеж доставит его в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению, которое также пройдет без прихожан. Передача огня в другие храмы будет возможна только после отмены режима самоизоляции.