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Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Будет вестись прямая видеотрансляция богослужения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальную службу в Москве в храме Христа Спасителя в ночь с субботы на воскресенье, сообщает официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ) в субботу. 

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"В светлую Пасхальную ночь с 18 на 19 апреля 2020 года Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. На телеканалах "Первый", "Россия-1", НТВ и "Спас" будет осуществляться прямая трансляция патриаршего богослужения", - написано на сайте.

Патриаршее богослужение будет транслироваться на официальном сайте РПЦ. Перед его началом патриарх в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником Пасхи, говорится в сообщении сайта.

В проповеди в Вербное воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания. Согласно циркулярному письму управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованному официальным сайтом РПЦ, церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Православная ПасхаПандемия коронавируса нового типа
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