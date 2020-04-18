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Несколько россиян покинули Великобританию на спецрейсе "Аэрофлота"

После прибытия в Москву все они будут на карантине

ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Несколько граждан России, оказавшихся в Великобритании в затруднительном положении, были отправлены в РФ на специальном рейсе "Аэрофлота". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу представитель посольства РФ в королевстве.

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"18 апреля состоялся специальный авиарейс компании "Аэрофлот" по маршруту Москва - Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании. Обратным рейсом из Лондона в Москву вылетели несколько граждан России, оказавшихся на территории Великобритании в особо затруднительном положении и нуждавшихся в срочной эвакуации на Родину из гуманитарных соображений. После прибытия в Москву все они пройдут карантин в соответствии с действующими правилами", - сказал представитель посольства, не уточнив точное число граждан РФ, покинувших королевство.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.

По данным, опубликованным британским Минздравом 18 апреля, у более чем 114 тыс. человек в стране было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов превысило 15 тыс.

Теги
ВеликобританияРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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