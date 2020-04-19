{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Православный мир встречает праздник Воскресения Христова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Православные христиане более чем в 60 странах празднуют 19 апреля Пасху - день Воскресения Христова. Пасху по юлианскому календарю отмечают Русская, Сербская, Грузинская, Константинопольская, Элладская, Болгарская, Иерусалимская и другие поместные православные церкви.

Момент воскресения Иисуса Христа не описан в канонических новозаветных текстах. Священное писание, а также некоторые апокрифические источники рассказывают лишь о событиях, связанных с этим библейским чудом. После смерти Спасителя тайный ученик Христа Иосиф Аримафейский обратился к римскому наместнику, прокуратуру Иудеи Понтию Пилату с просьбой забрать тело усопшего. Получив разрешение, Иосиф похоронил Иисуса Христа в своем склепе, расположенном в саду у Голгофы, и завалил вход в гробницу тяжелой каменной плитой. Тело Спасителя было погребено в пятницу (Страстную пятницу, Великую пятницу) накануне иудейской Пасхи.

На рассвете третьего дня к пещере направились женщины - ученицы Иисуса Христа, которые прибыли вместе с ним в Иерусалим из Галилеи. Они хотели совершить ритуальное умащение тела усопшего специальными благовониями (миро). Подойдя к гробнице, женщины увидели, что камень у входа сдвинут, склеп пуст. В нем остались лишь погребальная плащаница и платок, которым иудеи закрывали лицо умершего. Жены-мироносицы первыми из последователей Иисуса Христа узнали о чуде воскресения и сообщили об этом остальным его ученикам. День, в который произошли эти события, ныне называется воскресеньем.

Праздник праздников

Около полуночи звучит возглас "Христос Воскресе!" и начинается самое торжественное богослужение года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл этой ночью проводит его в московском храме Христа Спасителя. Из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции служба проходит без прихожан.

"В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов и наших стран. Власти применяют ограничительные меры, чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии. В некоторых странах пастырской ответственности Московского Патриархата остановлено проведение общественных богослужений, в том числе и Божественной литургии. Однако нам, православным христианам, не должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться панике", - отметил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) в своем послании.

По традиции к празднику в храм Христа Спасителя из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь. Из-за существующих ограничений традиционной вечерней встречи огня в столичном аэропорту Внуково не было, а его передача в другие храмы будет возможна после отмены режима самоизоляции.

Президент России Владимир Путин в этом году посетит часовню на территории своей резиденции в Ново-Огарево и поставит свечу, а также обменяется поздравлениями с патриархом Кириллом, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Премьер-министр России Михаил Мишустин также не пойдет на пасхальное богослужение и планирует встретить этот праздник дома, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Борис Беляков.

Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная - первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения. Они точно повторяют службу пасхальной ночи. Двери алтарей всех храмов распахнуты как символ открытых райских врат. Посещать кладбища на Пасху не принято, несмотря на сложившуюся в советское время традицию.

Пасха в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания.

Ранее сайт Московской патриархии опубликовал циркулярное письмо управляющего делами патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), согласно которому церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей.

Кроме того, московские кладбища будут закрыты для посещения на период действия режима повышенной готовности из-за коронавируса, в том числе на Пасху, Красную горку (26 апреля) и Радоницу (28 апреля).

Председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов сообщил ТАСС, что студенты московских духовных школ были распущены по домам в связи с пандемией, а те, кто вынужденно остается в семинариях, принимают участие в богослужениях. "Везде студенты распущены, остались единичные. Из сотен студентов Московской духовной академии осталось меньше двух десятков. <...> При этом соблюдают все необходимые меры характера противоэпидемического в наших духовных школах. И там, где студенты принимают участие в богослужениях, они принимают как те, кто обеспечивает порядок службы в качестве певцов, алтарников, иподиаконов", - сказал он ТАСС.

Богослужения без прихожан в храмах Санкт-Петербурга

Во всех приходских и монастырских храмах Санкт-Петербургской епархии пасхальные богослужения будут проводиться без участия прихожан, соответствующее обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия было опубликовано в начале предпраздничной недели. Митрополит поручил настоятелям храмов сообщить прихожанам о совершении богослужений в закрытом режиме, разместив информацию на стендах, страницах приходов в соцсетях и иными доступными средствами, а также попросил клириков и мирян отнестись к этим мерам с пониманием. На сайте митрополии и в официальных группах более чем двух десятков православных храмов города в соцсети "ВКонтакте" организованы прямые трансляции богослужений.

На открытом воздухе

В соседней с Петербургом Ленинградской области пасхальные богослужения и освящение куличей и яиц в храмах будут проходить на открытом воздухе, соответствующее обращение опубликовали Выборгская, Гатчинская и Тихвинская епархии. В нем содержится призыв к верующим молиться из дома, а тех, кто примет решение прийти на службы, просят строго придерживаться рекомендаций врачей: стоять друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра, носить защитные маски, а исповедующимся готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику. В ряде ближайших к Петербургу районов области местные власти приняли постановления о временном запрете богослужений с участием прихожан. Такие меры введены во Всеволожском, Выборгском и Тосненском районах.

Провести пасхальные богослужения на территориях храмовых дворов принял решение и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии. Также архиерей рекомендовал совершить крестный ход силами духовенства, алтарников и певчих без участия прихожан, отказаться от совершения таинства причастия мирян в пасхальную ночь. Для тех, кто воздержится от выхода из дома в праздник, будет организована трансляция службы из Свято-Екатерининского собора Краснодара.

Службы в храмах с прихожанами - с мерами предосторожности

Волгоградская область - один из регионов РФ, где в храмах пройдут пасхальные службы с участием прихожан. В пресс-службе Волгоградской епархии уточнили, что в связи с обстановкой из-за коронавируса праздничные богослужения будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При входе в храм бесконтактным термометром прихожанам будут измерять температуру, всем пришедшим на службу следует быть только в масках, волонтеры будут контролировать соблюдение молящимися социальной дистанции.

"На предпасхальные и Пасхальное богослужения одеваться тепло, так как в связи с дистанцией в самом храме смогут молиться немногие (во дворы храмов, где это возможно, будут вынесены динамики для трансляции богослужения)", - говорится в сообщении на официальном сайте Волгоградской епархии.

На Дальнем Востоке пасхальные службы также будут проходить с соблюдением противоэпидемических мер, в храмы будут пускать не более 50 человек, верующим напомнили о необходимости соблюдения масочного режима во время пребывания в храмах. В храмах Чукотки в праздник Христова Воскресения будут раздавать медицинские маски и проводить дезинфекцию, рассказали ТАСС в Анадырской и Чукотской епархии. "Ограничивать количество людей будем разметкой, священники будут маски раздавать. В Анадыри они у нас есть, в остальных местах тоже постараемся получить", - сообщили в епархии.

Молитва из дома и онлайн-трансляции богослужений

Между тем, без прихожан пройдут пасхальные богослужения в храмах Красноярского края, Поволжья, Северной Осетии, Дагестана, Чечни и Ингушетии, Астраханской, Ростовской и Рязанской областей, Приморья, Приамурья и Еврейской автономной области. Верующих призвали молиться дома и присоединяться к онлайн-трансляциям и ТВ-трансляциям из храмов. Так, богослужение из Благовещенского кафедрального собора прихожане смогут посмотреть по телевидению, а также в YouTube, в соцсетях и на сайте Биробиджанской епархии. В Приморье региональный телеканал "ОТВ-Прим" покажет прямую трансляцию литургии в Покровском кафедральном соборе Владивостока.

Не приходить в храмы как минимум до 20 апреля попросили прихожан в Югре. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел обратился к священнослужителям в муниципалитетах Югры с тем, чтобы они призывали прихожан совершать молитву дома до снятия ограничений. Богослужение в кафедральном соборе в Ханты-Мансийске будут транслировать в эфире окружной телерадиокомпании "Югра" и в соцсетях.

Во Владимире, где власти издали рекомендацию не посещать религиозные объекты, вместо службы в кафедральном Успенском соборе, который закрыт как музейный объект, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон проведет праздничную службу в храме Рождества Христова в Богородице-Рождественском монастыре, трансляция богослужения будет идти в эфире областного телеканала. Оставаться дома призвали и православных верующих в Калининградской епархии.

В Севастополе также рекомендовано провести службы без прихожан, но на городском телеканале будут транслировать всенощную из кафедрального Свято-Владимирского собора, построенного около того места, где, как считается, принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь.

В Брянской области в связи с введенным временным запретом на посещение религиозных сооружений трансляцию пасхального богослужения проведут из кафедрального Троицкого собора - самого крупного храма региона, построенного на месте разрушенного в 1968 году Новопокровского собора. Также местные телеканалы проведут прямые трансляции богослужений на Пасху в Тульской, Белгородской областях. В Удмуртии трансляцию пасхального богослужения можно будет посмотреть на сайте Михаило-Архангельского кафедрального собора, а в Оренбуржье праздничную службу будут транслировать в эфире радиостанции "Милицейская волна".

Освященные куличи

Освящение куличей к празднику в разных регионах также проходит или будет проходить в условиях действующих в них ограничений. В Оренбурге на одном из хлебозаводов освящение происходит непосредственно на производстве. "Мы не просто освящаем опару и готовую выпечку, а служим молебен и просим Господа, чтобы куличи порадовали оренбуржцев, молим о здоровье", - цитирует пресс-служба городской администрации настоятеля храма преподобного Алексия, человека Божия при областной клинической больнице Оренбурга протоиерея Виталия Старкова.

В пресс-службе администрации Сочи рассказали, что 10 тысяч освященных куличей отправили социально незащищенным категориям граждан, в первую очередь одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и ветеранам. Кроме того, освященными куличами угостили сочинских медиков, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, а также представителей Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Не оставили без внимания и учителей. Партию ароматной пасхальной выпечки им развезли по школам и домам.

Владимирский хлебокомбинат запустил социальный проект по доставке праздничных куличей для пожилых людей в возрасте старше 65 лет. "Мы собираем заявки и предлагаем самый лучший кулич, который производит хлебокомбинат, по цене на 30% ниже, чем в розничных магазинах. Его могут заказать и получить наши пенсионеры, попавшие в самоизоляцию", - отметил исполнительный директор хлебокомбината Олег Омельченко.

На сайтах епархий РПЦ опубликовали рекомендации, как можно совершить благословение куличей в домашних условиях. Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи, затем окропить снеди освященной водой и прочитать молитву: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

Пасхальный флешмоб

Ранее редакция православного журнала "Фома" предложила провести акцию #окнаПасхи, в рамках которой верующие в пасхальную ночь будут зажигать в полночь свечу и ставить ее на окно в связи с невозможностью присутствовать в храмах на пасхальных богослужениях из-за пандемии. По информации Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, акция перешла и в англоязычный сегмент сети, она распространяется там среди православных пользователей из разных стран под хештегом #WindowsOfPascha.

К нему присоединился Российский объединенный союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ) (пятидесятников), большинство общин которого празднуют Пасху по юлианскому календарю вместе с Русской православной церковью. Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский призвал прихожан евангельских церквей присоединиться к акции и, выйдя на балкон или открыв окно, провозгласить пасхальное славословие "Христос Воскрес!", сообщает пресс-служба организации.

"Мое пожелание - не паниковать, мое пожелание - верить, идти дальше. <...> Поэтому я желаю всем счастья, я желаю всем прекрасной Пасхи, домашней прекрасной Пасхи", - сказал Ряховский ТАСС. Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса РОСХВЕ отложил публичное празднование Пасхи в своих церквях до снятия карантинных мер против распространения заболевания.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Трамп: Китай может столкнуться с последствиями, если сознательно допустил пандемию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС