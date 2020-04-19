Православный мир встречает праздник Воскресения Христова

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Православные христиане более чем в 60 странах празднуют 19 апреля Пасху - день Воскресения Христова. Пасху по юлианскому календарю отмечают Русская, Сербская, Грузинская, Константинопольская, Элладская, Болгарская, Иерусалимская и другие поместные православные церкви.

Момент воскресения Иисуса Христа не описан в канонических новозаветных текстах. Священное писание, а также некоторые апокрифические источники рассказывают лишь о событиях, связанных с этим библейским чудом. После смерти Спасителя тайный ученик Христа Иосиф Аримафейский обратился к римскому наместнику, прокуратуру Иудеи Понтию Пилату с просьбой забрать тело усопшего. Получив разрешение, Иосиф похоронил Иисуса Христа в своем склепе, расположенном в саду у Голгофы, и завалил вход в гробницу тяжелой каменной плитой. Тело Спасителя было погребено в пятницу (Страстную пятницу, Великую пятницу) накануне иудейской Пасхи.

На рассвете третьего дня к пещере направились женщины - ученицы Иисуса Христа, которые прибыли вместе с ним в Иерусалим из Галилеи. Они хотели совершить ритуальное умащение тела усопшего специальными благовониями (миро). Подойдя к гробнице, женщины увидели, что камень у входа сдвинут, склеп пуст. В нем остались лишь погребальная плащаница и платок, которым иудеи закрывали лицо умершего. Жены-мироносицы первыми из последователей Иисуса Христа узнали о чуде воскресения и сообщили об этом остальным его ученикам. День, в который произошли эти события, ныне называется воскресеньем.

Праздник праздников

Около полуночи звучит возглас "Христос Воскресе!" и начинается самое торжественное богослужение года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл этой ночью проводит его в московском храме Христа Спасителя. Из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции служба проходит без прихожан.

"В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов и наших стран. Власти применяют ограничительные меры, чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии. В некоторых странах пастырской ответственности Московского Патриархата остановлено проведение общественных богослужений, в том числе и Божественной литургии. Однако нам, православным христианам, не должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться панике", - отметил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) в своем послании.

По традиции к празднику в храм Христа Спасителя из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь. Из-за существующих ограничений традиционной вечерней встречи огня в столичном аэропорту Внуково не было, а его передача в другие храмы будет возможна после отмены режима самоизоляции.

Президент России Владимир Путин в этом году посетит часовню на территории своей резиденции в Ново-Огарево и поставит свечу, а также обменяется поздравлениями с патриархом Кириллом, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Премьер-министр России Михаил Мишустин также не пойдет на пасхальное богослужение и планирует встретить этот праздник дома, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Борис Беляков.

Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная - первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения. Они точно повторяют службу пасхальной ночи. Двери алтарей всех храмов распахнуты как символ открытых райских врат. Посещать кладбища на Пасху не принято, несмотря на сложившуюся в советское время традицию.

Пасха в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания.

Ранее сайт Московской патриархии опубликовал циркулярное письмо управляющего делами патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), согласно которому церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей.

Кроме того, московские кладбища будут закрыты для посещения на период действия режима повышенной готовности из-за коронавируса, в том числе на Пасху, Красную горку (26 апреля) и Радоницу (28 апреля).

Председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов сообщил ТАСС, что студенты московских духовных школ были распущены по домам в связи с пандемией, а те, кто вынужденно остается в семинариях, принимают участие в богослужениях. "Везде студенты распущены, остались единичные. Из сотен студентов Московской духовной академии осталось меньше двух десятков. <...> При этом соблюдают все необходимые меры характера противоэпидемического в наших духовных школах. И там, где студенты принимают участие в богослужениях, они принимают как те, кто обеспечивает порядок службы в качестве певцов, алтарников, иподиаконов", - сказал он ТАСС.

Богослужения без прихожан в храмах Санкт-Петербурга

Во всех приходских и монастырских храмах Санкт-Петербургской епархии пасхальные богослужения будут проводиться без участия прихожан, соответствующее обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия было опубликовано в начале предпраздничной недели. Митрополит поручил настоятелям храмов сообщить прихожанам о совершении богослужений в закрытом режиме, разместив информацию на стендах, страницах приходов в соцсетях и иными доступными средствами, а также попросил клириков и мирян отнестись к этим мерам с пониманием. На сайте митрополии и в официальных группах более чем двух десятков православных храмов города в соцсети "ВКонтакте" организованы прямые трансляции богослужений.

На открытом воздухе

В соседней с Петербургом Ленинградской области пасхальные богослужения и освящение куличей и яиц в храмах будут проходить на открытом воздухе, соответствующее обращение опубликовали Выборгская, Гатчинская и Тихвинская епархии. В нем содержится призыв к верующим молиться из дома, а тех, кто примет решение прийти на службы, просят строго придерживаться рекомендаций врачей: стоять друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра, носить защитные маски, а исповедующимся готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику. В ряде ближайших к Петербургу районов области местные власти приняли постановления о временном запрете богослужений с участием прихожан. Такие меры введены во Всеволожском, Выборгском и Тосненском районах.

Провести пасхальные богослужения на территориях храмовых дворов принял решение и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии. Также архиерей рекомендовал совершить крестный ход силами духовенства, алтарников и певчих без участия прихожан, отказаться от совершения таинства причастия мирян в пасхальную ночь. Для тех, кто воздержится от выхода из дома в праздник, будет организована трансляция службы из Свято-Екатерининского собора Краснодара.

Службы в храмах с прихожанами - с мерами предосторожности

Волгоградская область - один из регионов РФ, где в храмах пройдут пасхальные службы с участием прихожан. В пресс-службе Волгоградской епархии уточнили, что в связи с обстановкой из-за коронавируса праздничные богослужения будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При входе в храм бесконтактным термометром прихожанам будут измерять температуру, всем пришедшим на службу следует быть только в масках, волонтеры будут контролировать соблюдение молящимися социальной дистанции.

"На предпасхальные и Пасхальное богослужения одеваться тепло, так как в связи с дистанцией в самом храме смогут молиться немногие (во дворы храмов, где это возможно, будут вынесены динамики для трансляции богослужения)", - говорится в сообщении на официальном сайте Волгоградской епархии.

На Дальнем Востоке пасхальные службы также будут проходить с соблюдением противоэпидемических мер, в храмы будут пускать не более 50 человек, верующим напомнили о необходимости соблюдения масочного режима во время пребывания в храмах. В храмах Чукотки в праздник Христова Воскресения будут раздавать медицинские маски и проводить дезинфекцию, рассказали ТАСС в Анадырской и Чукотской епархии. "Ограничивать количество людей будем разметкой, священники будут маски раздавать. В Анадыри они у нас есть, в остальных местах тоже постараемся получить", - сообщили в епархии.

Молитва из дома и онлайн-трансляции богослужений

Между тем, без прихожан пройдут пасхальные богослужения в храмах Красноярского края, Поволжья, Северной Осетии, Дагестана, Чечни и Ингушетии, Астраханской, Ростовской и Рязанской областей, Приморья, Приамурья и Еврейской автономной области. Верующих призвали молиться дома и присоединяться к онлайн-трансляциям и ТВ-трансляциям из храмов. Так, богослужение из Благовещенского кафедрального собора прихожане смогут посмотреть по телевидению, а также в YouTube, в соцсетях и на сайте Биробиджанской епархии. В Приморье региональный телеканал "ОТВ-Прим" покажет прямую трансляцию литургии в Покровском кафедральном соборе Владивостока.

Не приходить в храмы как минимум до 20 апреля попросили прихожан в Югре. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел обратился к священнослужителям в муниципалитетах Югры с тем, чтобы они призывали прихожан совершать молитву дома до снятия ограничений. Богослужение в кафедральном соборе в Ханты-Мансийске будут транслировать в эфире окружной телерадиокомпании "Югра" и в соцсетях.

Во Владимире, где власти издали рекомендацию не посещать религиозные объекты, вместо службы в кафедральном Успенском соборе, который закрыт как музейный объект, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон проведет праздничную службу в храме Рождества Христова в Богородице-Рождественском монастыре, трансляция богослужения будет идти в эфире областного телеканала. Оставаться дома призвали и православных верующих в Калининградской епархии.

В Севастополе также рекомендовано провести службы без прихожан, но на городском телеканале будут транслировать всенощную из кафедрального Свято-Владимирского собора, построенного около того места, где, как считается, принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь.

В Брянской области в связи с введенным временным запретом на посещение религиозных сооружений трансляцию пасхального богослужения проведут из кафедрального Троицкого собора - самого крупного храма региона, построенного на месте разрушенного в 1968 году Новопокровского собора. Также местные телеканалы проведут прямые трансляции богослужений на Пасху в Тульской, Белгородской областях. В Удмуртии трансляцию пасхального богослужения можно будет посмотреть на сайте Михаило-Архангельского кафедрального собора, а в Оренбуржье праздничную службу будут транслировать в эфире радиостанции "Милицейская волна".

Освященные куличи

Освящение куличей к празднику в разных регионах также проходит или будет проходить в условиях действующих в них ограничений. В Оренбурге на одном из хлебозаводов освящение происходит непосредственно на производстве. "Мы не просто освящаем опару и готовую выпечку, а служим молебен и просим Господа, чтобы куличи порадовали оренбуржцев, молим о здоровье", - цитирует пресс-служба городской администрации настоятеля храма преподобного Алексия, человека Божия при областной клинической больнице Оренбурга протоиерея Виталия Старкова.

В пресс-службе администрации Сочи рассказали, что 10 тысяч освященных куличей отправили социально незащищенным категориям граждан, в первую очередь одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и ветеранам. Кроме того, освященными куличами угостили сочинских медиков, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, а также представителей Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Не оставили без внимания и учителей. Партию ароматной пасхальной выпечки им развезли по школам и домам.

Владимирский хлебокомбинат запустил социальный проект по доставке праздничных куличей для пожилых людей в возрасте старше 65 лет. "Мы собираем заявки и предлагаем самый лучший кулич, который производит хлебокомбинат, по цене на 30% ниже, чем в розничных магазинах. Его могут заказать и получить наши пенсионеры, попавшие в самоизоляцию", - отметил исполнительный директор хлебокомбината Олег Омельченко.

На сайтах епархий РПЦ опубликовали рекомендации, как можно совершить благословение куличей в домашних условиях. Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи, затем окропить снеди освященной водой и прочитать молитву: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

Пасхальный флешмоб

Ранее редакция православного журнала "Фома" предложила провести акцию #окнаПасхи, в рамках которой верующие в пасхальную ночь будут зажигать в полночь свечу и ставить ее на окно в связи с невозможностью присутствовать в храмах на пасхальных богослужениях из-за пандемии. По информации Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, акция перешла и в англоязычный сегмент сети, она распространяется там среди православных пользователей из разных стран под хештегом #WindowsOfPascha.

К нему присоединился Российский объединенный союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ) (пятидесятников), большинство общин которого празднуют Пасху по юлианскому календарю вместе с Русской православной церковью. Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский призвал прихожан евангельских церквей присоединиться к акции и, выйдя на балкон или открыв окно, провозгласить пасхальное славословие "Христос Воскрес!", сообщает пресс-служба организации.

"Мое пожелание - не паниковать, мое пожелание - верить, идти дальше. <...> Поэтому я желаю всем счастья, я желаю всем прекрасной Пасхи, домашней прекрасной Пасхи", - сказал Ряховский ТАСС. Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса РОСХВЕ отложил публичное празднование Пасхи в своих церквях до снятия карантинных мер против распространения заболевания.