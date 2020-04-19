Лукашенко считает, что даже при пандемии не стоит закрывать людям дорогу к храму

МИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что даже в нынешней эпидемиологической обстановке из-за распространения коронавируса не стоит закрывать людям дорогу к храму. Об этом он заявил в воскресенье в ходе посещения в праздник Пасхи Свято-Благовещенской Ляденской церкви в 45 км от Минска.

"Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По него словам, как в истории страны "никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник". "Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства. Это - святое. Это принцип моей жизни. Хочу, чтобы и вы руководствовались самыми добрыми и светлыми принципами. И тогда Бог, увидев это, обязательно поможет", - сказал президент.

Лукашенко передал слова поддержки россиянам и украинцам, которые также борются с пандемией. "Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, у них сегодня даже сложнее, чем у нас. Хочу от всех белорусов пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду, зачастую созданную нами самими, пусть наши братья живут в мире и согласии", - сказал президент.

Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления полякам, литовцам и латышам, жителям других европейских стран, американцам и гражданам КНР. Говоря о нынешней ситуации в стране, Лукашенко отметил, что, если белорусы "пройдут этот период достойно, это будет прекрасная история в жизни страны и народа".

Подарки на Пасху

Белорусский лидер приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем. Кратко пообщавшись с прихожанами, он зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи. В храме президенту вручили копию чудотворной византийской иконы "Покровительница", которая выполнена на холсте с применением уникальной технологии, позволяющей воспроизвести качественную шелкографию ручной работы. Оригинал иконы находится в соборном храме в Ватопедском православном греческом мужском монастыре на Святой горе Афон. В ответ президент передал храму икону "Воскресение Христово. Ангел у Гроба Господня".

Свято-Благовещенский Ляденский храм находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды.

Нынешний праздник Пасхи, как и во всем мире, для белорусов проходит в условиях пандемии коронавируса. Глава Белорусской православной церкви призвал верующих не идти в храм, не освящать пищу, также министр здравоохранения выразил надежду, что все проведут праздник дома.

По данным Минздрава, на 17 апреля в республике были зарегистрированы 4 779 инфицированных, общее число заразившихся на 18 апреля ведомство не озвучило, умерли 45 человек. В Белоруссии карантин из-за коронавируса не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. 17 апреля Лукашенко заявил, что считает необходимым начинать учебный процесс в школах со следующей недели. 11 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала Белоруссии готовиться к худшим сценариям развития ситуации с распространением коронавируса. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.